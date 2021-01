Barbarela hija de Babo de Cartel de Santa triunfa en traje de baño

Quién vuelve aprender las redes con su belleza de diosa es Barbarela de 23 años de edad y nacida en Nuevo León, pues la joven se tomó una foto en traje de baño con la cual desató la locura de sus fans quienes quedaron emocionados al ver a la también cantante con su outfit playero con el cual dejó con el ojo cuadrado a varios, pues no se imaginaban el cuerpazo que tenía.

El traje de baño de la hija de Babo, quien es el líder del grupo Cartel de Santa, era de dos piezas, la parte de abajo del bañador era en color negro, mientras que la de arriba era un naranja muy intenso con el cual llamaba más la atención, pero eso no es todo, pues la pose que usó Barbarela para la foto hizo que se mirara como una verdadera diva.

Y es que Barbarela se fue a la piscina para broncear su piel, por lo que fue a sentarse a la orilla de esta, durante ese rato, la guapa mujer aprovechó para tomarse unas fotos con su traje de baño, pero solo esta fue la que convenció a la chica, quien desató la locura por su figura de sirena la cual se llenó de miles de likes.

"Apoco si, la neta me encantaría algún día que me contestara la chiquitita @barbareela", "Podrías hacer la versión femenina de "Todas mueren por mi"??? Estaría super bien", "Cuando el sensei en vez de tener una noche buena tiene dos :O que general saludos siempre sigue adelante que tus rolas son la mera vena", le escriben a Barbarela en la foto que alcanzó más de 117 mil likes.

Para quienes no lo saben, la fama de Barbarela se desató cuando los usuarios de Instagram se dieron cuenta de que Babo tenía una hija, causando tremenda emoción en Instagram, pero eso no es todo, pues Barbarela poco a poco fue desatando su lado coqueto, es decir se dejaba ver con outfits demasiado impresionantes con los cuales se le miraba tremendo cuerpazo.

Algo que Barbarela ha logrado además de alborotar a sus fans, es que a más de uno le fascina los tatuajes que tiene en su cuerpo la joven, los cuales son muy al estilo de Celia Lora, incluso en el pasado ambas chicas fueran comparadas por la pasión que derrochan en cada una de las fotos por lo que sus fans desean verlas colaborar.

Otra de las cosas que le piden a Barbarela, es que al igual que otras famosas e influencers, abra su propia cuenta de only fans, para que sus fans puedan apreciar más de cerca su belleza, pero la meta de Barbarela lejos de convertirse en modelo, es que quiere ser cantante al igual que su padre, pues cuenta con buena voz.

Barbarela también ha logrado caerle bien al público, pues es una chica a la que le dicen que no se "fresea" en nada, por lo que mantener una relación de amistad con la chica, podría ser realmente sorprendente para muchos, pues consideran que la chica tiene muchas formas de divertirse a pesar de su aspecto rudo.

Barbarela con su traje de baño/Instagram

Cabe mencionar que en varias ocasiones Barbarela es víctima de las burlas, pero no por ella, sino por la persona que se vaya a convertir en su novio y todo porque tendrá como suegro a Babo, quien para muchos es un hombre rudo que haría lo que sea por no dejar que su hija tenga novio, pero porque no quiere que sufra en el amor.