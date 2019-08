Barbra Streisand y el concierto donde arremete contra Donald Trump

El regreso de Barbra Streisand al Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York por primera vez en 13 años atrajo a figuras de la superestrella del pop Mariah Carey a Bill y Hillary Clinton para un concierto que se volvió político.

La icónica cantante realizó un concierto espectacular el sábado por la noche, recibiendo ovaciones de los fanáticos, incluido Carey, quien se presentó en su asiento cuando Streisand terminó su primera canción de la noche.

El ex alcalde de la ciudad de Nueva York, David Dinkins, el representante estadounidense Jerry Nadler y el reverendo Al Sharpton también asistieron al espectáculo, donde Streisand fue respaldado por una orquesta con más de una docena de músicos talentosos.

De manera característica, Streisand y los republicanos en la audiencia se taparon los oídos antes de lanzarse a una versión remezclada de "Send in the Clowns", que golpeó al presidente Donald Trump. Streisand había cubierto la canción de Stephen Sondheim para "The Broadway Album" en 1985.

"Tal vez sea pobre, hasta que revele su regreso, quién puede estar seguro, quién es este payaso", cantó mientras el público estallaba en aplausos. "Algo está mal, no lo apruebo, ahora que está manejando el mundo libre donde podemos movernos, tal vez una ciudad, ¿quién es este payaso?"

Después de la canción, una foto de la Casa Blanca, con la carpa de circo encima, apareció en la pantalla, seguida de Trump con maquillaje de payaso. Una versión alterada de su portada de la Persona del año 2016 de la revista Time lo mostró con una nariz roja debajo de las palabras "payaso del año".

Streisand, un orgulloso demócrata que ha apoyado a los Clinton y a Barack Obama, lanzó una canción el año pasado que cuestionó a Trump y abogó por un cambio llamado "No me mientas".

Streisand agradeció a las figuras políticas en la audiencia por sus esfuerzos y dijo que deseaba haber cantado en la inauguración de Hillary Clinton como cantó en la gala inaugural de Bill Clinton en 1993.

Los miembros de la audiencia tomaron fotos y capturaron videos de los Clinton mientras salían de MSG. Bill Clinton se acercó a Dinkins después de verlo en la audiencia, y se abrazaron e intercambiaron palabras.

Whoopi Goldberg, Billy Crystal, Richard E. Grant, Donna Karan, Rosie O'Donnell, Sally Field, Ben Platt y Beanie Feldstein, entre otras celebridades, también se dirigieron al centro de Manhattan para ver actuar a Streisand.

