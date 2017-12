¡Basta del "estúpido pavo" en Navidad!: chef Herrera

El chef Adrián Herrera, juez de MasterChef México, no es que tenga algo en contra de los pavos en Navidad, simplemente opina que en la cocina se debería ser más creativo y cambiar un poco el hábito de cenar otra cosa en la nochebuena.

"Hay que ser más creativos y respetar nuestras gastronomía nacional", opina, y dice que lo último que quiere ver en Navidad "es un estúpido pavo".

¡Los jueces de #MasterChefMx te invitan a sumarte al #Juguetón2018! ¡Trae tu juguete a las instalaciones de TV Azteca! pic.twitter.com/uiBzT61mOY — MasterChef México (@MasterChefMx) 19 de diciembre de 2017

Aunque se ha declarado ateo y la Navidad no significa nada para el chef, esta fecha sí es un momento en que se reúne en familia, por lo que opina que, "si vas hacer algo en familia, se tiene que hacer una comida especial. Aunque lo último que quiero ver en Navidad es un estúpido pavo".



"No tiene porqué haber pavo ni relleno ni arándano, esa costumbre viene de fuera, esas no son nuestras costumbre, Teniendo una gastronomía tan rica podemos hacer guajolote con mole, lomo de cerdo en salsa de chile guajillo, algo que no sea estandarizado, el menú de Navidad está estandarizado. ¡Ya chole! Hay que ser más creativo y respetar nuestra gastronomía nacional", sentenció Herrena en entrevista para El Universal.

El recetario de #MasterChefMx y #CocinaLala te enseñan a preparar un platillo inspirado en el que realizó @Pastor_ChefMX para pasar a la final. ¡Langosta a la poblana! ¡Toma nota! pic.twitter.com/qZ07Dv3DhI — MasterChef México (@MasterChefMx) 19 de diciembre de 2017



Por su parte, la chef Betty Vázquez opinó que esta fecha es la "oportunidad de convivir con los amigo y familia que, por culpa de nuestros trabajos no podemos ver tan seguido".



.@Honorina_ChefMX, tu gran sazón y crecimiento te llevaron a ser la ganadora de #MasterChefMx, ¡sigue cocinando tus sueños, felicidades! pic.twitter.com/ftpEpQxeWV — MasterChef México (@MasterChefMx) 18 de diciembre de 2017

Con la sensibilidad que caracteriza a Betty, mencionó que independientemente del menú, todos los alimentos tienen que estar preparados con amor. Si alcanzó para un pollito al horno, bienvenido; si alcanzó para algo más sofisticado, disfrútenlo".

