Be Ok, un mensaje de amor propio

Mazatlán, Sin.- Después de haber conquistado al público mexicano con la colaboración que hizo con el cantante regiomontano Charlie Rodd y posteriormente con el tema, Summer sad, la joven estadounidense Baker Grace vuelve a traspasar las fronteras con su tema, Be Ok, que se estrenó el pasado 4 de marzo y ya está conquistando los corazones de sus fans en México.

La pieza, que escribió en solo 30 minutos, hace una reflexión sobe cómo llevar los momentos de depresión, y en este caso, la cuarentena por Covi-19, pues fue creación de la compositora mientras estaba viviendo un difícil estado de ánimo durante este periodo.

Para llegar a más público, la cantante compartió que el video musical, que ya está disponible en todas las redes sociales, se grabó de forma que se extrajeran pedazos para su promoción en Tik Tok.

“Compuse la canción porque estaba pasando un momento difícil, para que otros no tuvieran que pasar esos momentos difíciles que viví yo... Quiero decir que no estás solo y que eres más fuerte de lo que piensas. Tienes que acordarte que tal vez te estás sintiendo de una manera ahorita mismo y no siempre te vas a sentir así, y no tener miedo de cuidarse a sí mismo. También de tomar una pausa dentro de lo que estás haciendo para poder cuidar de su ser interior, que es lo más importante”, expresó.