Beatriz Solís, hija de "El Buki", revela de qué hablará él en el documental que prepara sobre su vida

México. Marco Antonio Solís, "El Buki", tendrá su documental biográfico muy pronto y en él contará "todo" acerca de su vida personal y profesional, así lo da a conocer Beatríz Solís, la hija que tuvo con la también cantante Beatriz Adriana.

Marco Antonio Solís, "El Buki", cantautor de éxitos musicales como Quiéreme y Tu cárcel, hablará de cosas de su vida a las que nunca antes se ha referido en este documental que ya se alista.

Tal información se da a conocer en distintos portales de noticias y se añade que Beatriz, la hija del cantante, lleva muy buena relación con su famoso padre a quien admira y respeta, y también con Cristian Solís, esposa de él.

Sí, ahí voy a andar de mitotera, ahí me van a ver… la verdad que no tengo mucha información, simplemente mi padre me pidió colaborar en él”, comparte Beatriz ante medios de comunicación en Ciudad de México que la abordaron en el aeropuerto.