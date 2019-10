Bebeshita agradece a Enamorándonos por hacerla famosa

El programa más polémico de Tv Azteca, Enamorándonos festejó tres años al aire llenó de amorosos y flechados quienes encontraron el amor pero fueron sus conductores quienes agradecieron al público por verlos todos los días.

Bebeshita fue la primera en darle las gracias a sus fans pues señaló que el programa le ha dado bastante ya que la ha convertido en toda una celebridad ya que la fama de Daniela ha crecido demasiado, pues ha tenido varias facetas en su vida como conductora cantante y youtuber.

"3 años se dice fácil pero para mi es algo que me ha marcado la vida me ha convertido en la mujer que soy ahora y todos los momentos vividos creo que ni los malos los cambiaría por nada del mundo siempre estaré agradecida con Dios con la vida por estar ahí en el momento indicado Por qué no han sido nada fáciles pero nunca deje de soñar ni luchar por todo con todo él hermosos equipo que forma @enamorandonostv GRACIAS POR EXISTIR ENAMORÁNDONOS", escribió Daniela.

Por si fuera poco la celebración en el foro estuvo llena de sorpresas, pues un reconocimiento además de un enorme pastel fueron algunas de los obsequios que recibió la producción por estar laborando durante estos tres años.

Cabe mencionar que durante estos tres años no solo han salido parejas del vespertino, también varias personas famosas al igual que la Bebeshita como Serrath, Oski, Popotitos, Vanda y hasta Lapizito han salido del programa que sigue dando de que hablar.

Por si fuera poco los chismes fuera del programa también le han dado gran popularidad a Enamorándonos pues los amorosos han estado en situaciones incomodas incluso han terminado peleándose en redes sociales debido a los dimes y diretes, que han salido tras de cámaras como cuando Daniela fue golpeada por una de las participantes.