Bebeshita no quiere mostrar sus cirugías en bikini tras ser retada

Fanny Joyner, participante de Enamorándonos retó a Daniela Alexis mejor conocida en la pantalla chica como la Bebeshita a que llegue al programa en bikini para dejarle bien claro que las naturales lucen mejor que las operadas, pues como todos saben la reality star, se ha hecho varias operaciones para lucir sensual aunque muchos la han criticado.

Ahora una de las nuevas enemigas de Daniela es Fanny, quien desde el primero de agosto la retó para que llegue a Enamorándonos en paños menores, pero la famosa no ha respondido el reto de la joven que tiene un tremendo cuerpazo y lo presume en sus redes sociales.

"Bueno mi reina tanto dices 'lo natural no se ve muy bien', okey yo no me veo también vamos hacer algo te reto a que vengas en traje de baño a ver que se ve mejor natural o lo operado", dijo Fanny el primero de agosto.

Mientras tanto los fans de ambas mujeres no se quedaron callados y comenzaron una guerra en Instagram para dejar en claro quien es la mejor.

"Prefiero lo operado que todo lo caído que tiene fany", "Yo le voy ala bebeshita porque fany es bien creída", "Esta mucho mejor Fani...una pregunta ¿Daniela va al cirujano o al carnicero?, le escribieron a Daniela.

Recordemos que Bebeshita es fanática de las operaciones estéticas y se ha sometido a varias para verse espectacular en el programa que le ha dado fama desde hace algunos años incluso le ha dado la oportunidad de ser cantante.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Daniela tiene problemas con sus compañeros del programa pues se ha enfrentado a ellos dentro y fuera del vespertino exponiendo los problemas en Instagram Stories, donde deja a más de uno callado con sus declaraciones.

Actualmente Bebeshita sale con Brandon quien es uno de los Wuapayasos.