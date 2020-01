Bebeshita opacada por amorosa totalmente operada

Amalinali Filio quién ya había hecho algunas apariciones en el reality show Enamorándonos, decidió regresar nuevamente y opacó a la misma Bebeshita , pues la chica llegó con tremendo cuerpazo debido a unas operaciones estéticas que se hizo para mejore su imagen.

"Me hice una lipoescultura en mi cuerpo no me sentía bien con mi cuerpo que tenía recibí bastantes criticas entonces la verdad es que parte de eso, pues me afectaron, aparte de que me afectaron sí era algo que yo quería, pero pues no tenía ni el momento, ni el dinero", dijo la amorosa.

Mientras tanto los internautas opinaron sobre la operación de la joven quien de inmediato fue comparado con Daniela la Bebeshita y es que la critica se ha sometido a varias cirugías estéticas para verse espectacular en televisión por lo que ha tenido éxito.

"Se ve igual que la Bebeshita", "Mírate en un espejo Daniela de que te admiras eres la mujer más operada del programa", "Creo que a Bebesita le dieron celos", fueron algunos de los comentarios que recibió la participante quien viene dispuesta a encontrar el amor.

Cabe mencionar que la Bebeshita ya está acostumbrada a las criticas pues lo ha demostrado en algunos programas donde explica que los ataques por parte de los haters ya la tienen sin cuidado, pues es muy usual que ataquen a los famosos en redes sociales.