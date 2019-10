Bebeshita presume nuevo look y cuerpazo operado en foto

Daniela Alexis mejor conocida como La Bebeshita, sigue desatando la locura en Instagram y es que la critica de Enamorándonos cada vez se ve más sexy cuando acude al programa donde se le ve impresionante.

Una foto demostró que la famosa ya no es la misma chica nerviosa que llegó en busca del amor, pero se topó con varios obstáculos para encontrarlo, ahora que ya lo tiene se siente feliz y plena, pues lo ha demostrado con su actitud y look.

Resulta que Daniela le dijo adiós a las extensiones para mostrarse más natural con su cabello corto, con el cual se ha ganado varios piropos por parte de sus fans, quienes le dicen que se ve de maravilla, ya que Daniela siempre trata de verse al último grito de la moda.

"Te vez super bien así me gusta más este look de pelo corto", "Hermosa me encanta tu pelo como sea te hagas lo que te hagas siempre te ves super bien", "Te vez muchísimo mejor y más hermosa con tu cabello así", le escribieron a Daniela sus miles de fans.

Recordemos que la Bebeshita siempre ha sido un personaje muy polémico en el reality show, pues siempre se ha enfrentado a los amorosos o los flechados cuando trata de dar su opinión, ya que no tiene pelos en la lengua cuando trata de valorar a una pareja.

Por si fuera poco Daniela se ha hecho varios arreglos estéticos en su cuerpo, pues siempre los ha presumido en Instagram para que sus fans vean lo que la reality star hace para mantener un cuerpo espectacular con el que derrocha pasión.

Cabe mencionar que la famosa también se ha tenido que ausentar del vespertino por tener problemas más fuertes uno de ellos fue cuando la golpeó una participante.