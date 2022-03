Becky G cancela su presentación en el Tecate Emblema ¿Qué sucedió?

A través de sus redes sociales, Tecate Emblema dio a conocer los días en los que los famosos se presentarán ; el viernes 13 de mayo estarán al frente Backstreet Boys, The Kid Laroi, Diplo, Carly Rae Jepsen, Danna Paola Chvrches, Tones & I, Danny Ocean, Little Simz y Yung bae, mietras que el sábado 14 serán Gwen Stefani, Kali Uchis, Sebastián Yatra, Morat, Kenia Os, Galantis, Oliver Tree y Sech los principales.

Según informa la organización del festival que se llevará a cabo los días 13 y 14 de mayo, Becky G no podrá presentarse al festival por motivos personales y cuestiones de agenda, lo que la ha llevado a cancelar, no sólo esta, sino varias presentaciones que tenía previstas este 2022.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.