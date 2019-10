Becky G estrena Mala Santa en lencería y con trasero ardiente

Becky G una vez más demostró que su figura puede derretir a quien sea y lo hizo con una sexy lencería la cual publicó en su cuenta personal de Instagram desatando la locura, pues se le ve un enorme trasero con el que dejó a todos impactados.

Solo quiero decir que quiero mucho. Poder compartir incluso solo una parte de mi álbum con ustedes significa mucho para mí. Esto es solo el comienzo ... ¡Ya afuera!, escribió Becky G en la foto.

Dicho publicación se debió al video musical Mala Santa, el cual estrenó hace unas horas en YouTube, convirtiéndose en tendencia para las redes sociales, pues el video es demasiado candente ya que la cantante explota toda su sensualidad.

Hasta el momento el video cuenta con más de 400 mil reproducciones y varios cometarios donde felicitan a la reguetonera quien tiene un enorme trasero, además de una enorme capacidad vocal, pues es un hecho que Becky canta muy bien cuando dentro o fuera del escenario.

"Like si llego ante del medio millón muy buena no soy mala ni santa", "no soy mala ni santa pero duermo sin pijama y me gustan lo mayores", "Dios esta mujer me enamora, tan chiquita y tan ardiente", le escribieron a Becky G sus fans por el video.

Recordemos que Becky G además de su música, se ha dado a conocer por la perfecta figura que se carga pues no es un secreto que la artista aparezca en bikini o ajustadas tangas, con las cuales deja a todos fascinados pues le encanta desatar las más bajas pasiones de sus millones de fans.

Cabe mencionar que Becky ha colaborado con varias celebridades en sus temas musicales como Karol G, Paulo Londra y Leslie Grace, quienes tienen una buena relación con la famosa, quien igual les corresponde.