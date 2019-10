Becky G se cambia el look y luce irreconocible en Instagram

La famosa cantante Becky G, intérprete de éxitos musicales como "Mayores" , "Dollar" y "La respuesta", se cambia el look y luce completamente irreconocible en Instagram a través de una fotografía que coloca en su red social.

Becky G siempre está al último grito de la moda y como parte de ello, decide hacerse un corte de pelo distinto, muy de estos días entre las jovencitas de su edad. La artista luce más juvenil y el cambio que se hace en su cabello la proyecta con mucha más sensualidad.

Becky G, quien es originaria de California, Estados Unidos, acapara miradas de sus millones de seguidores en Instagram y muchos la halagan con comentarios positivos. La mayoría coincide en que su nueva apariencia le sienta bastante bien.

Rebbeca Marie Gómez es el nombre completo de la artista y según información en su biografía, nace en Inglewood, California, Estados Unidos el 2 de marzo de 1997.

Becky G comenzó a tener reconocimiento en 2011 después de haber subido varios vídeos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube.

Su tema debut oficial "Becky from the Block" , dado a conocer durante 2013, tuvo una buena recepción después de su lanzamiento, y posteriormente da a conocer "Play It Again".

El éxito total llega a la vida de Becky G como cantante en 2017, tras lanzar en el mercado hispano su tema "Mayores", en colaboración con el cantante Bad Bunny.

En abril de 2018 la joven sorprende con "Sin Pijama", el cual rápidamente logra posicionarse como uno de los favoritos en muchos países del mundo.