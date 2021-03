Becky G sorprende con imágenes de su pasado, antes de ser famosa

México. Rebbeca Marie Gómez, Becky G, de 24 años de edad, ha conseguido una carrera artística brillante y hoy en día luce físicamente diferente a como era antes. En Instagram circulan imágenes suyas de su pasado que la muestran distinta y se tomó antes de ser famosa.

Becky G, cantante de éxitos musicales como Sin pijama, es una de las cantante de reguetón más famosas en la actualidad y desde su adeolescencia mostró gusto por dicho género musical que la ha consolidado a nivel internacional.

Los fans de la famosa intérprete de otros temas como La respuesta y Cuando te besé se manifestaron emocionados tras ver cómo era en sus primeros años que comenzaba a destacar en el mundo del espectáculo, y aunque conserva su esencia, sí ha cambiado aparentemente en su aspecto.

Becky G debutó de manera oficial en la música con su sencillo Becky from the Block, una nueva versión del tema que lanzó Jennifer Lopez en 2002 (Jenny from the Block), y se recuerda que JLo hace una aparición especial en el video musical de Becky G.

Aunque Becky G comenzó cantando en inglés, en 2016, sorprendió luego al presentar su primer sencillo en español titulado Sola, el cual pudo colocarse en los primeros lugares de popularidad en muchos países, incluyendo México y Estados Unidos.

Así lucía Becy G antes de ser famosa. Foto de Instagram

La intérprete es originaria de Inglewood, California, Estados Unidos (1997) y comenzó a tener reconocimiento en 2011 después de haber subido varios vídeos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube.

Pero también ha formado una destacada carrera en el cine, tras formar parte de películas como Austin & Ally y Empire, y protagonizó la película Power Ranger, en la que interpretó a Trini Kwan (Power Ranger Amarilla).

