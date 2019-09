Becky G ya tiene canas y revela por qué le salen

Becky G, cantante de temas como "Mayores", "Dollar" y "Cuando te besé", pese a ser tan joven, ya tiene canas y dice que le salen por estrés. A través de un vídeo en Instagram la enseña y le echa la culpa al exceso de trabajo que siempre tiene.

Becky G deja sorprendidos a sus millones de seguidores en redes sociales al mostrar sus hebras despigmentadas. El que le salgan canas a su corta edad, no le preocupa. La famosa cantante lo ve como algo muy normal.

No les llamamos canas. Si no destellos. Mi cabeza entera está llena de ellos y yo le llamo estrés", escribe Becky G en su publicación.

Foto de Historias de Instagram de Becky G

Becky G, quien es originaria de California, Estados Unidos, tiene alrededor de 21 millones de seguidores en Instagram y seguramente quedaron sorprendidos con su declaración.

Becky G es una de las artistas internacionales que más trabajo tiene actualmente y con sus shows se presenta en distintos países.

Este fin de semana se presentó en Inglewood, California, donde compartió escenario con el colombiano Maluma, en The Forum.

Rebbeca Marie Gómez es el nombre real de la cantante, y nació el 2 de marzo de 1997; según información en su biografía, comenzó a tener reconocimiento en 2011 después de haber subido varios vídeos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube.

En 2012, Becky G colaboró con will.i.am, Cody Simpson, y Cher Lloyd. Su sencillo debut oficial "Becky from the Block" (2013) tuvo una buena recepción después de su lanzamiento.

Su segundo sencillo, "Can't Get Enough", lanzado durante 2014, contó con la colaboración de Pitbull y fue número 1 en el Latin Rhythm Airplay en los Estados Unidos.

Durante enero de 2019 lanzó “LBD (Little Black Dress)" como el segundo single principal de su álbum debut en inglés, pero se desconoce si saldrá también en 2019 o en 2020.