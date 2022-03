Beetlejuice tendrá su esperada secuela con Michael Keaton y Winona Ryder como protagonistas

Hasta el momento nada se ha confirmado de parte del productor, los actores o creadores de la historia. Será cuestión de tiempo para que surjan más novedades sobre la esperada secuela de Beetlejuice, película de la que se ha hablado desde hace algunos años y no ha logrado ver la luz.

La primera entrega de Beetlejuice, dirigida por Tim Burton, logró un gran éxito en la gran pantalla y se convirtió en una de las películas más recordadas de los años 80. Lo último que se comentó sobre su secuela fue que Burton estuvo encargado de un guion para una película titulada Beetlejuice goes hawaiian.

Según informó, el rodaje comenzará en verano de este año y estará bajo la producción de Plan B Entertaiment, la casa productora de Brad Pitt. A pesar de que el elenco original regresa, el periodista señaló que Alec Baldwin no estará presente en la secuela.

El periodista Jeff Sneider , de The Ankler, publicó a través de sus redes sociales un mensaje en el que confirma que los protagonistas originales regresan en una secuela que está en la espera de la luz verde por parte de Warner.

Gilberto Coronel Periodista Web

