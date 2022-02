"Belifans" atacan a Christian Nodal ante supuesta infidelidad a Belinda; así respondió el cantautor

"Hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja", dice una parte de comunicado con el cual, Christian Nodal confirmó su separación de Belinda. Como era de esperarse, las especulaciones sobre el motivo del final de la historia de amor de "Nodeli", no se han hecho esperar, entre estas, una supuesta infidelidad de parte del cantautor de 23 años de edad y originario de Caborca, estado de Sonora, México.

A través de redes sociales, Christian Nodal ha recibido muchos ataques de parte de los fans de su ahora ex prometida Belinda, por haber estado en contacto con una ex novia, cuando aún no se confirmaba la cancelación de su compromiso con la también actriz española y naturalizada mexicana, de 32 años de edad.

"Se imaginan el estar trabajando y que tu pareja se esté viendo con la ex, que pocos huevos tienes cabrón", expresó la usuaria de Twitter @cavill91. El intérprete de temas como "Botella tras botella" o "Adiós amor", le respondió a esta persona.

El hijo de Cristy Nodal manifestó que el haber compartido este fin de semana el comunicado antes mencionado, no significaba que acaban de terminar su relación, "solo esperé a Beli para hacerlo".

Tengo derecho a ver personas que amo y me hacen feliz.

De igual forma, Christian Nodal hizo frente a las acusaciones de una infidelidad de la siguiente manera, "dejen de armar historias que no tienen nada que ver con nuestra ruptura, quédense con lo bonito".

Christian Nodal eliminó este tweet momentos después.

Cabe mencionar, que este no fue el único mensaje en Twitter que Nodal estuvo compartiendo ante los ataques de los "Belifans". A otra usuaria de dicha red social, no le pareció correcto el que el cantante haya dicho "tengo derecho a ver personas que amo", pidiéndolo respeto hacia Belinda.

"Nunca imaginé que fuera así, de verdad creí que eras diferente, que decepción tan grande nos acabas de dar a todos los que te apoyamos en su momento". Ante esto, Christian Nodal lanzó una fuerte advertencia, asegurando que si se revela el motivo de su ruptura con Belinda, la mayor afectada sería ella.

Decepción la que me llevé yo y como fans, mejor ni sigan y dejen las cosas bonitas, porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo.

En su comunicado, el joven cantautor del Regional Mexicano, pidió respeto por la decisión que tomaron Belinda y él, "en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también".