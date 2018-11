Belinda: no me voy a casar pronto, quiero tener mil novios más

Después de fallidos romances, el más reciente con Criss Angel y rumores de posibles amores como el de un cirujano plástico de Beverly Hills, Belinda comentó que está abierta al amor y dispuesta a conocer los pretendientes que sean necesarios antes de comprometerse con el indicado, lo cual podría tardarse un rato.

En entrevista con el programa Hoy, la cantante Belinda expresó su felicidad al estar soltera y rodeada de amor.

No necesito tener, soy una mujer independiente, no me voy a casar pronto, no quiero tener hijos en este momento, soy muy joven, estoy muy guapa, quiero tener mil novios más, quiero conocer a novios en todas partes del mundo, así que no, no me casen.