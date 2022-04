Belinda al igual que Christian Nodal se borra tatuaje en su honor y se quita un peso de encima

Belinda de 32 años de edad, al parecer hizo lo mismo que su ex prometido Christian Nodal, se trata del tatuaje con la letra "c" en forma de corazón, el cual también se había hecho en honor al cantante, pues en Tik Tok los internautas se dieron cuenta de que el símbolo que tenía en su tobillo ya no está.

Fue en una de sus recientes publicaciones donde se ve a Belinda con un vestido muy coqueto muy arriba de la rodilla, además de un elegante abrigo, por lo que sus piernas quedaron descubiertas, dejando de manera muy visible que la "c" en forma de corazón ya no está dejando en claro que no quiere saber nada del cantante mexicano.

Y es que al parecer la intérprete de Bella Traición, ya se enteró de que Nodal ya modificó y borró varios tatuajes, los cuales eran en honor a ella, por lo que ella también hizo lo mismo, pues desde que ambos rompieron se ha dicho que la manera en que terminaron al parecer no fue de la mejor manera, pero no se ha entrado en detalles sobre los verdaderos motivos, ya que hay muchos.

Aunque muchos fans de la cantante apoyan su decisión de quitarse el grabado que hizo en su piel, otros perjuran que podrían volver, pues son el uno para el otro, pero en definitiva los dos no quieren saber nada el uno del otro.

Recordemos que Belinda dijo en una estación de radio española que se quedará a vivir en España durante unos largos meses, pues quiere hacer otros proyectos en dicho país para alejarse del escándalo de su rompimiento, el cual sigue siendo un tema viral.

Además, está muy feliz de su más reciente proyecto en Netflix donde regresa como actriz, se trata de la serie Bienvenidos a Edén, donde le ha dado mucha publicidad en aquel país donde se grabó y ahora será el nuevo hogar de Belinda.

Cabe mencionar que la cantante pop, regresó a México hace unos días, aunque no se sabe si es por algún trabajo o por otros motivos, fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México.

