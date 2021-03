Belinda ayudó a Grettell Valdez con su fuerte depresión, tras su divorcio de Patricio Borghetti

Grettell Valdez tuvo una charla con Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde habló de la fuerte depresión que tuvo al divorciarse del cantante, conductor de televisión y actor argentino Patricio Borghetti, padre de su hijo Santino. La actriz mexicana de telenovelas llegó a desear su muerte ante los momentos complicados que estaba teniendo por su ruptura amorosa; afortunadamente tuvo a varias amigas que la ayudaron a salir de esa depresión, entre ellas, a la cantante Belinda quien con sus constantes halagos, ayudó a levantarle el ánimo.

"Es algo que siempre le voy a agradecer", expresó Grettell Valdez originaria de El Pueblito, en el estado de Querétaro, México. Esto es lo que Belinda, novia del joven cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal, le decía:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Belinda todo el tiempo llegaba y me decía: 'no manches, ¿cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? Estás hermosa', todo el tiempo era de levantarme el autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome, ella fue la que todos los días me motivaba impresionante.

Leer más: Grettell Valdez anuncia la triste noticia de la muerte de su papá Guillermo Smythe

En el 2004 Grettell Valdez protagonizó junto al actor Víctor Noriega la telenovela de "Ángel rebelde", proyecto de televisión donde conoció a Patricio Borghetti. Su amistad se transformó en amor y posteriormente contrajeron matrimonio ese mismo año. La actriz manifestó que fue Patricio quien terminó con la relación que tenían. Se separaron cuando el hijo que habían procreado, Santino, tenía solo un año de edad.

"Tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta con un bebé, en esa relación, yo hice todo por rescatar mi relación, me humillé, todo y no me arrepiento, yo la verdad es que dije: 'en las buenas y en las malas'". Grettell Valdez contó a Yordi Rosado (ex conductor y productor del show "Otro rollo" junto a Adal Ramones), que en su etapa de depresión le dijo a una amiga muy cercana: "me quiero morir, no puedo con esto, me quiero morir, pero no tengo la fuerza para matarme, no tengo los huevos, pero me quiero morir".

¿Por qué Grettell Valdez y Patricio Borghetti se divorciaron?

Anteriormente en una entrevista para el programa "Venga la alegría" de TV Azteca, el actor originario de Buenos Aires, Argentina, mencionó que el "flechazo" entre Grettell y él ocurrió casi de manera inmediata. "Cuando conocí a Grettell y nos enamoramos, todo fue muy rápido, yo lo conocí y a los seis meses estábamos casados, nos habían mandado a los dos a hacer una novela, fue como muy impulsivo".

Leer más: La hermosa actriz Grettell Valdez luce su vientre plano desde las playas de Acapulco

De izquierda a derecha: Leo Clerc, Grettell Valdez, Rocco, Santino, Gia, Patricio Borghetti y Odalys Ramírez. Foto: Instagram @grettellv

La mexicana y el argentino se casaron en Miami, Florida, en medio de las grabaciones de la telenovela. "Nos casamos allá y ya luego vinimos de regreso a México a conocernos, ya casados". Fue precisamente a su regreso a México cuando el color rosa de la relación terminó. "No supimos resolver los problemas, fue muy difícil, uno se casa pensando que es para siempre entonces el dolor es muy grande, es una decisión muy difícil de tomar, porque es aceptar que fracasaste de alguna manera y decidí seguir adelante. A pesar de que era muy difícil para mí porque teníamos un hijo".

Patricio Borghetti y Grettell Valdez tiene un excelente relación, sobre todo por el bienestar de su hijo Santino. Tiempo después el actor rehízo su vida amorosa con la conductora de televisión Odalys Ramírez, fruto de su amor nacieron sus hijos Gia y Rocco. Grettell por su parte, contrajo matrimonio en el 2018 con el empresario suizo Leo Clerc.