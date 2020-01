Belinda cancela compromisos de trabajo por enfermedad

Belinda, cantante de temas como En el amor hay que perdonar y Amor a primera vista, cancela compromisos de trabajo debido a que se encuentra delicada de salud. Padece infección por influenza H1N1, informa ella misma.

Es la misma Belinda quien a través de un comunicado en su cuenta de Twitter quien manifiesta que no se encuentra en condiciones de trabajar y por eso no podrá cantar este día viernes en The Normal, como se había publicitado.

Lamento mucho no estar en las condiciones idóneas para asistir y deseo profundamente poder reunirme con mis fans de la ciudad de León muy pronto", manifieta Belinda en el comunicado.

Belinda anuncia vía redes sociales que tiene influenza. pic.twitter.com/3kmECI79Qz — Mister137 (@ElMister137) January 10, 2020

Belinda se encontraba dispuesta a cumplir con su agenda de trabajo, pero debido a dicha enfermedad no podrá hacerlo.

En días pasados hasta compartió también que estaba feliz porque celebraba por sus 20 años de carrera artística y agradecía a sus fans el cariño y apoyo.

Hoy es un día muy especial, muchas gracias a todos los que me acompañan siempre, a ustedes mis Belifans por su paciencia y su entrega, los quiero!", escribió en Instagram.

Y pese a su enfermedad, Belinda ya se encuentra más que lista para debutar el próximo 31 de enero en la obra de teatro musical Hoy no me puedo levantar, en Ciudad de México, al lado de Yahir, entre otros artistas.

Hoy no me puedo levantar tiene como director a Juan Ríos y saldrá a escena en el Centro Cultural Teatro 2, en la Ciudad de México, se ha informado en distintos medios.

Se trata del debut en teatro de Belinda, razón por la que se encuentra feliz, según ha declarado a distintos medios en víspera de su estreno.