Belinda causa conflicto en matrimonio por cenar con el marido

Belinda nuevamente está en el ojo del huracán y no por Lupillo Rivera sino por ser la causante de un conflicto entre un matrimonio joven, pues la cantante se encontraba cenando con un par de amigos, pero cuando la esposa de uno de ellos vio un video donde se les ve platicando decido correrlo de su hogar.

Dicha información la dieron a conocer en el programa Ventaneando donde pasaron el video en donde se ve a la interprete de Bella Traición charlando con el joven, por lo que Daniel Bisogno y el resto de los conductores decidieron defenderla pues aseguran que no estaban haciendo nada.

Resulta que el chavo con el que estaba comiendo, cuando la mujer vio la nota, pues lo sacó de la casa fijate, dijo Daniel en el programa.

Por si fuera poco la mujer enojada por la escena que vio en el vespertino de espectáculo es la actriz Karla Frias, quien se casó con el chico hace poco, ya que Ventaneando dio a conocer las fotos de la boda donde se le ve ambos disfrutando de la ceremonia.

Mientras tanto internautas dieron su punto de vista y comentaron todo por lo que a pasado Belinda desde el destape de su romance con Lupillo Rivera, quien dijo en una entrevista que la sigue amando pues es la mujer que más quiso en su vida.

"Cuando el rio suena es porque piedras trae si lo saco es por algo", "Si..ahora defienden a Belinda, no más por eso no va a enojarse la esposa, en eso no estoy de acuerdo con los Ventaneando", "Pues ella sabe porque lo hizo, uno no tiene detalles, y conociendo a Belinda, pues", escribieron los internautas.

Cabe mencionar que Belinda nunca ha querido hablar de su vida privada, pues es muy celosa en ese sentido, por lo que pronto podría enfrentar a la prensa para responder a las interrogantes sobre su tórrido romance con el hermano de Jenni Rivera.