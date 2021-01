Belinda comparte la muerte de alguien a quien amaba mucho

México. La cantante Belinda, quien es novia del también cantante Christian Nodal, comparte en sus redes sociales que está muy triste por la muerte de un ser a quien amaba muchísimo. Se trata de su perrito y lo despide con unas tiernas palabras: "Te amo, bebé".

Belinda, cantante de temas como Ángel, empieza el 2021 con una tristeza, puesto que su mascota era como parte de su familia y diariamente la veía. Gizmio vivió con ella durante trece años, cuenta ella, y lamentablemente dejó de vivir, lo hizo público en Instagram.

La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos. No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho. Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste, por quitarme la soledad", expresa Belinda en Instagram.