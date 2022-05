Belinda comparte nuevas fotos en bañador y opaca a la misma Kendall Jenner sin ningún filtros

Belinda de 32 años de edad, decidió romper las redes sociales a su antojo y es que compartió nuevas fotos desde la playa con un bañador de una sola pieza, dejando a todos impactados por su figura natural, desbancando a la misma Kendall Jennner, quien también ha enamorado con fotos de esta manera.

En las imágenes podemos ver a Belinda posando de diversas maneras y como era de esperarse dándole publicidad a la serie Bienvenidos a Edén, la cual realizó en España lugar donde se quedara a vivir por un tiempo, pues tiene varios proyectos en ese lugar, los cuales siguen siendo sorpresa para el público.

Regresando con la publicación de Belinda es un bañador en color negro con varias aberturas con las cuales pone a todos con el ojo cuadrado, pues tanto las poses como su mirada fueron un plus para que de inmediato las imágenes se hicieran virales dejando en claro que lo está dando todo en el trabajo, en este caso el modelaje.

"No hace falta decirte lo hermosa que eres porque ya lo sabes. Los que vemos más allá de tu físico valoramos más lo que hay en ti como mujer, fuerte, guerrera, empática, solidaria, detallista y amorosa", "A pesar de las adversidades, tú siempre eres positiva, sin miedo al éxito linda", "espectacular como siempre, este look te quedo muy bien. Me recuerda la era del 2013", escriben las redes.

Hay que mencionar que hace algunas semanas se le había visto a la cantante en algunas entrevistas con perdida de peso, pero con toda la actitud, por lo que muchos dedujeron que podría haber sido su rompimiento con Christian Nodal, pero con estas fotos deja más que en claro que seguirá adelante para brillar.

Por si fuera poco, el estreno de la serie Bienvenidos a Edén, donde interpreta a Africa, ha tenido muy buen recibimiento por parte del público, quien está feliz de ver a la cantante retomar su papel como actriz, pues hay que recordar que así fueron sus inicios cuando apenas era una niña donde era la estrella de las telenovelas infantiles en Televisa.

Leer más: Laura G con look de veinteañera es el centro de atención en Venga la Alegría