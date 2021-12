Belinda confiesa que tendrá los hijos que Christian Nodal quiera

México. Los cantantes Belinda y Christian Nodal siguen adelante con su noviazgo y en entrevista con la revista Quién, ambos comparte de cómo se sienten al formar una de las parejas más famosas del espectáculo en México.

Belinda y Christian están dispuestos a llegar al altar y siguen adelante con ese próximo paso a dar, pero no comparten si tienen una fecha decidida, lo que sí es que desean convertirse en padres de familia.

Belinda revela que le encantaría ser madre de familia junto a Christian y que le gustaría tener los hijos que él quiera, mientras que Nodal refiere que anhela unos cuatro.

Foto: cortesía

“Yo con 3 soy feliz, pero si él quiere cuatro, los que él quiera”, remarca la guapa cantante de temas musicales como Dopamina, además confiesa que lo que más le gusta de Christian físicamente hablando es su sonrisa, también sus ojos.

"Él es muy expresivo con la mirada. Lo que más me gusta es cuando se me queda viendo y conectamos. Me identifico con él porque si me quiero pintar el pelo de rosa o hacerme un fleco, lo hago y Christian tiene su seguridad en el físico, es muy masculino."

Belinda y Christian cumplieron a mediados de 2021 dos años de relación de pareja, la cual nació durante su participación en el reality show La Voz México, donde ambos intervinieron como coaches, y desde entonces han estado unidos en todo momento, apoyándose incluso en sus respectivas carreras.

Christaian Nodal y Belinda no han dejado de trabajar y cuando se trata de ofrecer sus conciertos de manera individual, siempre se acompañan también, incluso han sido captados juntos en varias ocasiones y las imágenes han circulado por las redes sociales.