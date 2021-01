Belinda conmemora 21 años de carrera con video de su infancia

México.- La cantante española nacionalizada mexicana, Belinda, sorprendió a sus millones de seguidores con un lindo detalle con la completa intención de agradecerles haber causado revolución en las redes sociales el pasado 10 de enero tras proclamarlo como el Día Mundial de Belinda, celebrando 21 años de carrera artística con los acontecimientos más importantes de su carrera.

En Twitter, el nombre de la cantante de 31 años de edad llegó hasta lo más alto de los temas de popularidad, pues sus fanáticos, los "Belifans", hicieron hasta lo imposible para llamar su atención, logrando su cometido, pues ella se mostró muy agradecida por este gran detalle que la motiva a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora.

La cantante compartió un corto video de una presentación en vivo de hace muchos años en el Estadio Azteca de la Ciudad de México del tema 'Mi ángel de amor', canción proveniente de la banda sonora de la primera telenovela que protagonizó, "¡Amigos x siempre!", y por la que ganó gran reconocimiento en México.

En el video vemos a una tierna niña de 10 añitos de edad en un atuendo extravagante y un peinado diferente al que utilizaban todas las niñas de su edad en aquel momento, ya que Belinda fue siempre todo un ícono de la moda y en más de una ocasión dejó en claro que sus vestuarios eran de su propia elección.

Frente a miles de personas, la niña muestra su gran voz en vivo, sus impresionantes dotes para la interpretación y transmite mucho sentimiento, algo que no muchos cantantes pueden hacer a la hora de salir a cantar en vivo a un escenario.

"Belifans! Muchas gracias por este día, por hacerlo siempre tan especial, por estar siempre acompañándome en todo lo que hago y nunca dejarme sola. Quiero también darles las gracias por todos los mensajes que me mandaron sobre Gizmo, ustedes más que nadie saben lo unidos que éramos. Los quiero tanto que siempre los llevo en mi mente y corazón. Siempre juntos!", compartió la cantante nacida en Madrid.

Sin duda alguna, Belinda ha sido una de las estrellas más queridas de todo México, pues ha crecido ante los ojos de millones de personas y a más de dos décadas de haber iniciado su carrera artística, cuenta con gran éxito en el mundo del entretenimiento.

Belinda Peregrín Schüll comenzó a actuar con apenas 10 años de edad, siendo "¡Amigos x siempre!" si primera telenovela en México con un papel protagónico, posteriormente llegaron telenovelas como "Aventuras en el tiempo" y "Cómplices al rescate".

Belinda conmemora 21 años de carrera con video de su infancia

Desde muy pequeña mostró su interés por el mundo de la música y justo en el año 2000, con su participación en la telenovela de Rosy Ocampo, tuvo la oportunidad de formar parte de la banda sonora, interpretando varias canciones, en su mayoría con Martín Ricca. El álbum de la telenovela logró vender más de 250,000 copias, por lo que realizaron una gira, donde la cantante mostró su talento frente a miles de personas.

Con el paso de los años participó en diferentes bandas sonoras y para 2003 lanza su primer álbum como solista titulado "Belinda", presentando temas como 'Lo siento', 'Boca niña nice', 'Ángel' y 'Vivir', éxitos que han pasado la historia de la industria pop musical en México.

Lo que vino después fue éxito tras éxito, en 2021 Belinda cuenta con una extensa carrera llena de logros y victorias, entre sus telenovelas encontramos títulos como "¡Amigos x siempre!", "Cómplices al rescate", "Corazones al límite" y "Camaleones", en series tuvo invitaciones a proyectos como "Bakán (BKN)" y "Mujeres asesinas".

Mientras que en la pantalla grande tuvo pápeles en películas como "The Cheetah Girls 2", "Trolls" y "Baywatch". En el teatro presentó "Hoy no me puedo levantar" y en televisión ha formado parte de programas como "Factor X", "Me pongo de pie" y su éxito "La Voz".

La cantautora tiene cuatro álbumes de estudio; "Belinda", "Utopía", "Carpe Diem" y "Catarsis", cuatro EPs dos álbumes recopilatorios, dos de karaoke y siete bandas sonoras.

Belinda es una de las cantantes mexicanas más queridas

¿Por qué el 10 de enero es el Día Mundial de Belinda?

El 10 de enero se proclamó el Día Mundial de Belinda por los Belifans debido a que fue un día como este, pero del año 2000, cuando se estrenó en televisión la telenovela "¡Amigos x siempre!", donde se vio crecer la carrera de la cantante y con la que logró volverse una de las estrellas favoritas de todos los tiempos del público mexicano y algunos países de América Latina.