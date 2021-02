Belinda de espaldas enseña su traje de baño Moschino de lujo

Belinda de 28 años de edad se está llenando de piropos en estos momentos, esto después de posar con un traje de baño Moschino el cual quiso compartirlo con sus fans, pero posando de espaldas, pues como muchos saben de lado que se vea la cantante se ve demasiado hermosa de acuerdo con sus fans quienes le mandaron piropos de todo tipo.

Fue un traje de baño en color azul cielo con el que posó Belinda ante sus millones de fans, además de algunas fan page quienes admiran a Belinda desde que inició en el mundo de las telenovelas desde que era una niña, pues la fama de la joven es muy popular y es que belleza y talento es algo que siempre le ha sobrado a la chica de cara perfecta.

"Madre de Dios que hermosa", "Belinda te amo nena espero platicar pronto contigo", "Estás preciosa hermosa ..., me encantaría poder verte para mí sin ninguna de estas hermosas y diminutas prendas que aquí haces lucir mi amor", "Ese cuerpo cada vez me gusta más", "Buenas noches @belindaphotos soy tu fan me gusta mucho como cantas saludos te mando un fuerte abrazo desde Monterrey", le escriben a Belinda en Instagram.

Si seguimos hablando de Belinda, pero de sus gustos, podríamos decir que su marca de ropa favorita es Moschino, pues en la Voz Azteca, varias veces la vimos con outfits de esa casa de moda con la cual emocionó a millones en más de una ocasión, ya que los diseños eran muy extrovertidos, además de los peinados que usaba la novia de Christian Nodal.

Aunque no se sabe si el video de Belinda es reciente o ya tiene rato, muchos de sus fieles fans siguen consientes de que la artista está enfrentando un duelo, pues murió la abuela de su madre hace poco, por lo cual la artista mostró su sentir a través de sus redes sociales, ya que era muy apegada a la señora, quien vivía en España desde hace años lugar de donde es originaria la cantante.

Regresando con lo laboral, muchos fans de Belinda ya la quieren ver en la nueva temporada de La Voz Kids, la cual dará mucho de que hablar pues estarán nuevos coaches a excepción de la joven y Ricardo Montaner, quien está feliz pues al proyecto se suma Mau y Ricky, además de su cuñado Camilo, por lo que varios fans esperan muchas emociones en este reality musical.

Ahora vayamos al romance de Belinda con Christian Nodal el cual va viento en popa, pues si muchos pensaron que estos chicos iban a terminar su relación pronto, ellos se ven cada día más enamorados, pues la cantante pop ya no le teme al que dirán, pues siempre había mantenido sus romances en privado, pero esta vez ya no quiso ocultar a su verdadero amor.

Lo que si tiene a más de uno con el pendiente es si en verdad Christian Nodal le pida matrimonio a Belinda, pues quienes saben de amor no dudan de que el cantante regional mexicano del siguiente paso, pues anteriormente dijo en una entrevista que una posible boda entre ambos no estaría para nada en duda.

Cabe mencionar que Belinda ha sido muy detallista con Christian Nodal en los últimos meses y viceversa, por lo que sus fans se sienten muy felices al ver el amor que hay entre los jóvenes de quienes en un principio se dudó si su noviazgo era de verdad.

