Belinda debe dinero a varias producciones asegura empresario

Daniel Urquiza volvió a ventilar cosas intimas de otra celebridad y se trata de Belinda de quien dijo es una mujer que tiene muchas deudas en el mundo del espectáculo además de tachar de diva causando polémica en redes sociales.

Y es que no es la primera vez que el rey de las extensiones se le va con todo a una famosa pues anteriormente a arremetido contra Galilea Montijo o Sara Corrales, pero ahora decidió hablar de la intérprete de Bella traición.

"Yo sé que le gusta sacar y que presume de lo que no tiene porque presume que el caserón en el pedregal, pero que renta y presume de lo que no tiene, se siente ta guau, pero es bien miau, (...), por ahí me contaron que debe mucho dinero a todo el mundo que a todas las producciones les queda a deber no paga y así...", dijo Daniel.

Por si fuera poco Daniel mencionó que Belinda ha tenido todo para ser una estrella internacional, pero cuando llega al punto de tenerlo todo se viene abajo, pues asegura que ella misma se sabotea su carrera.

Ha tenido todas las oportunidades de ser una big super star, pero la caga o hace...", dijo Belinda ( a partir del minuto 27).

Además mencionó que en alguna ocasión la coach de la Voz Azteca se comparó con la misma Paris Hilton, cuando trató de invitarla a un evento donde estaría Carmen Electra, por lo que Daniel se molestó pues dijo que entre ambas celebridades no hay nivel de comparación.

Incluso dijo que no llegó al acuerdo que se propuso pues la cantante pedía demasiado por lo que decidió cancelar el proyecto con ella y aunque le han dicho a Daniel que trabaje con ella prefiere estar lejos, pues es muy sabido que el empresario no tiene buena relación con algunos famosos.

Cabe mencionar que Belinda se encuentra en boca de todos pues supuestamente mantiene una relación amorosa con Lupillo Rivera desde hace algunos años y aunque el hermano de Jenni Rivera desmintió la información, varios fans aseguran que sí andan.

