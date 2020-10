Belinda deja sin palabras a sus fans, al mostrarse en lencería de lentejuelas y lucir su mini cintura

No queda la menor duda de que Belinda conquista con su belleza, sus marcadas curvas dejan sin palabras a muchos de sus fans. En redes sociales varios usuarios han manifestado que el joven cantante del Regional Mexicano Christian Nodal, es muy afortunado al tener a su lado a la también actriz mexicana. Una fotografías de la intérprete en lencería de lentejuelas, están causando gran furor en internet.

Cabe mencionar que estas fotografías de Belinda usando lencería de lentejuelas, no están publicadas en su cuenta oficial de Instagram (donde tiene más de 12 millones de followers), sino en una cuenta creada por fans de la cantante. En una de las imágenes que se publicaron en la cuenta @belindaperegrin, podemos ver a la bella novia de Christian Nodal usando una camisa de caballero abierta, levantando los brazos, resaltando a primera vista su mini cintura y la lencería rosada con lentejuelas. ¡OMG!

"La más sensual eres tú", "ver esa hermosura, en estos momentos, me llena de paz y tranquilidad", "eres hermosa", "eres una diosa, eres tan hermosa y sexi", "ese cuerpo es mío, dirá Christian Nodal", "cada día estás más hermosa", "tienes mucha clase ❤️", "uff, ya bajaron los ángeles del cielo", "te vez muy bien, Dios te llene de más bendiciones y mucho éxito", "Belinda, nunca te había visto tan sensual", "bonita" y muchos más, son los comentarios y halagos que la cantante mexicana recibió.

Belinda sacó su lado más sensual en esta sesión fotográfica. Foto: Instagram @belindaperegrin

En otra de las fotografías compartidas en la cuenta de Instagram antes mencionada, Belinda mira fijamente hacia la cámara, con esa mirada que seduce y conquista. Para esta foto bajó su camisa hasta la mitad de sus brazos, dejando al descubierto sus hombros y dando otra vista de la lencería de lentejuelas que usó.

Foto: Instagram @belindaperegrin

Así comenzó la historia de amor entre Belinda y Christian Nodal

Por otra parte, en agosto pasado Belinda y Christian Nodal sorprendieron a propios y extraños al dar a conocer su noviazgo. Al principio se llegó a decir que se trataba de una farsa para subir el raiting de La Voz México, programa musical donde ambos fueron coaches. En una anterior entrevista para TVNotas, la cantante abrió su corazón para contar cómo surgió el amor entre ella y el cantautor del Regional Mexicano.

Se podría decir que la historia de amor entre Belinda y Christian Nodal comenzó en los Premios de la Radio de 2019, que se llevaron a cabo en Grand Prairie, Texas. En aquella ocasión Belinda cantó "Amor a primera vista" (tema que grabó con Los Ángeles Azules, Lalo Ebratt y Horacio Palencia). "Él estaba sentado hasta adelante y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima, tuve el arrebato de bajarme del escenario, dirigirme hacia él, cantarle y bailarle. Ahora que veo el video me muero de risa, pues nunca me hubiera imaginado que meses después sería mi novio".

Posteriormente los cantantes convivieron un momento en el backstage y fue todo. Meses después Christian Nodal y Belinda se volverían a encontrar en La Voz México, programa donde son coaches junto a María José y Ricardo Montaner. "¿Te soy honesta?, cuando empezamos las grabaciones, pensé que yo no le caía nada bien a Christian, llegaba y saludaba a todos, muy educado y yo sentía que él no me contestaba, lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero y comenzó como a caerme bastante pesado".

Pero la química entre ambos comenzó poco a poco conforme avanzaban las grabaciones de La Voz México. Belinda supo de los sentimientos que Christian Nodal tenía hacia ella, cuando una madrugada le mandó un mensaje con una canción que le había escrito. "Me mandó uno a las tres de la mañana, era una canción que él compuso y que me cantó, me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista, que para él era muy importante lo que esa canción me transmitía, yo había sido su inspiración y su musa para componer ese bello tema, el cual sólo había escuchado yo".

Christian Nodal demostró ser muy romántico y caballero, eligió un lugar muy especial en Puerto Vallarta, Jalisco para declararle su amor a Belinda. En la entrevista con TVNotas la cantante contó: "me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble; me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica, había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: '¿quieres ser mi novia?'".