Belinda, devastada por la muerte de su abuela, lanza preocupantes mensajes

México.- El pasado 10 de febrero, la cantante Belinda sufrió la pérdida más fuerte hasta ahora en su vida; la de su abuelita, la señora Juana Moreno, madre de Belinda Schüll, y desde ese momento se le ha visto muy vulnerable, así como desanimada, pero esto ha hecho que sus fanáticos se comiencen a preocupar demasiado por ella.

Jamás se le había visto de esta manera a la cantante, pues está atravesando por un momento muy doloroso que desea que jamás hubiera llegado, por lo que sus fanáticos, amigos, colegas de trabajo y familiares, han estado al pendiente de ella y su sufrimiento, enviando todo tipo de apoyo.

Después de haber informado que su abuela materna había fallecido a la edad de 88 años, ha compartido algunos preocupantes mensajes que sus fanáticos no han tomado del nada bien, pues se nota que ha sido una pérdida que la ha afectado demasiado. "Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo", fue le primero que lanzó el día de su fallecimiento.

Pero el día de ayer, viernes, otros mensajes fueron compartidos en sus historias de Instagram, estos con un tono más alto y más fuertes que los anteriores.

"Los momentos más duros y difíciles de mi vida hasta hoy... Nunca es fácil despedirse", "2021 ojalá que te acabes ya. No te soporto", "Abuelita dime que estás conmigo por favor. Que no es real que te me fuiste. No puedo creerlo, no puedo", fueron los mensajes que compartió Belinda en Instagram.

Sin lugar a dudas, la cantante está atravesando un duro momento, al igual que su familia, por lo que sus seguidores no han parado de escribirle y enviarle mensajes para intentar animarla. Lo que hasta ahora no se sabe es si su novio, el también cantante Christian Nodal, se encuentra a su lado, pues también atraviesa un duro momento.

Al igual que Belinda, Christian Nodal pierde a su abuelita

A tan sólo pocas horas de que Belinda diera a conocer que su abuelita materna había fallecido, su novio, el cantante Christian Nodal, también reveló que su abuela, la señora Rosario Gil Palomares, también falleció sin dar más detalles.

El pasado 11 de febrero, el cantante de música regional mexicana comunicó con gran dolor que su abuela había fallecido. "Dios te bendiga y te cuide mucho por allá nanita Chayo. Te amo con toda mi vida. Siempre vas a estar en mi pecho y mi mente. Descansa en paz".

Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus seguidores y los fanáticos de su hijo Christian Nodal, quienes han mostrado gran cariño, respeto y apoyo para el cantante y su familia en estos momentos tan difíciles.