Belinda en bañador lleno de lentejuelas negro derrite a su estilo las redes

Belinda una vez más vuelve hacer el centro de atención en las redes sociales y es que una de sus tantas fan page lanzó una foto que hizo en el pasado, donde se le ve con un bañador negro de lentejuelas con el que se le ve una figura espectacular.

En la foto se le puede ver a Belinda modelando como una diosa con el bañador negro lleno de lentejuelas, además de pequeñas cadenas que cuelgan en sus caderas, pues son el broche del outfit playero que carga la famosa de cintura muy formada y vientre plano, además de un rostro espectacular.

Aunque la ex pareja de Christian Nodal, sigue en la polémica por haber terminado con él, ella se ha centrado a otros proyectos personales, por lo que no se le ha visto en público tras el rompimiento y aunque fue captada en un aeropuerto de la Ciudad de México hace semanas, no quiso hablar con la prensa, pues al parecer estaba muy abrumada.

"Tú sigue derrochando belleza, ternura y dulzura ....y Ganando hasta cuando pierdas....Dios te siga bendiciendo con tu belleza y calidad de persona", "Eso mama hay que seguir hay que olvidar lo que queda atrás porque cuando uno se desprende de alguien las cosas van mejorando", escriben las redes.

Para quienes no lo saben Belinda también está centrada en el próximo estreno de la serie española Bienvenidos a Edén, incluso su madre compartió en redes sociales un adelante donde la intérprete de Luz Sin Gravedad regresa a la actuación después de haber estado alejada de este desde hace años, pues se había centrado en la música.

Además, acaba de lanzar su sencillo Mentiras, el cual se estrenó a días de haber terminado con Christian Nodal, por lo que muchos de inmediato se preguntaron que podría tratarse de una estrategia de publicidad, pues el cantante del regional mexicano también había lanzado el tema Ya No Somos Ni Seremos, el cual ha tenido buen recibimiento.

Hasta el momento ninguno de los dos artistas ha querido entrar a detalles sobre el fin de la relación, la cual fue un escándalo en el mundo de la farándula.

Leer más: Vanessa Guzmán recuerda con esta foto cuando se convirtió en una diosa dorada