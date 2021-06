Belinda en short de licra y top negro pegadito demuestra que sigue siendo sexy

Belinda de 29 años le pone un alto a los rumores y demuestra que no espera un bebé de Christian Nodal como todo mundo está especulando, pues se dejó ver en short de licra y top negro.

Resulta que Belinda realizó una sesión de fotos para la revista Vogue, donde deja más que en claro que su cuerpazo sigue intacto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la foto se puede ver a una Belinda de lo más provocativa y con la belleza que siempre la ha caracterizado.

Leer más: Qué fue de la cantante Yolanda del Río

La publicación de Belinda alcanzó más de 170 mil likes al momento de la redacción, además de varios comentarios de todo tipo.

"¿Te incomodaría si me tatúo tus ojos? Perdón, no soy vulgar", "Hermosa espectacular mi princesa", "Si me ando tatuando tu cara yo también amigui", le escriben a Belinda en Instagram.

Y es que ver el abdomen plano de la cantante pop pone fin a los rumores de que esté esperando un hijo de Christian Nodal.

Leer más: Thalía con juventud de veinteañera la presume en traje de baño y con un mojito

Cabe mencionar que hace unas semanas Belinda se comprometió con Christian Nodal quien se convirtió en la envidia de todos los fans de su ahora prometida.

Comienzan los deslindes de Morena con el PAS; “El Químico” ya lo dijo

Síguenos en