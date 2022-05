Belinda encantadoramente hermosa al modelar bañador azul Moschino

Belinda de 32 años de edad, anda muy imparable en cuanto al trabajo, pues acaba de subir otra sesión de fotos en la playa con un bañador de dos piezas de la marca Moschino en color azul, con el cual se ve como una verdadera sirena, además deja en claro que su figura es digno de una diosa.

Fueron varias fotos las que compartió Belinda desde la playa y como era de esperarse cada vez se ve mejor tras su rompimiento con Christian Nodal, pues muchos habían notado hace semanas que no la estaba pasando del todo bien, pero con esta publicación sigue avanzando en lo suyo.

Por si fuera poco, una vez más los fans notan que la intérprete de Luz Sin Gravedad, es amante de la marca Moschino, la cual ha modelado en diversos eventos con muchos diseños, los cuales siempre se le han visto muy bien, por lo que este bañador de dos piezas no fue la excepción, además su rostro se ve impecable como siempre.

"Hermosa después de cada relación quedas mucho más hermosa. Eres única", "Fantástica serie, espero ver la próxima temporada #Eden", "Que bella te vez princesa cómo siempre!!!.. Te amamo", "Para que ir al Edén , si ya tenemos a @belindapop", "Imagínate mirarte al espejo y tener esa cara tan perfecta, te amo princesa", le escriben en sus fotos a la también actriz.

Para quienes no lo saben la estancia de Belinda en España no ha sido nada tranquila, pues se le ha visto muy entregada en todo lo relacionado con el trabajo, desde entrevistas hasta modelar, la guapa mujer anda inparable, dejando en claro que un romance del pasado no la va a parar en nada.

Aunque se sigue diciendo mucho de la cantante y su rompimiento ella hasta el momento no ha dado de que hablar en cuanto al truene, pero es su ex Christian Nodal que a los pocos días de que hablar, pues ya se le ha visto con varias chicas misteriosas de las que pocos saben, incluso él mismo ha dicho que solo son amigas generando polémica en el medio de la farándula.

