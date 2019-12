Belinda es humillada por la belleza de su propia madre

La madre de Belinda le robó protagonismo y la opacó en sus propias redes sociales, pues ambas mujeres posaron juntas para una foto tras realizar un viaje juntas donde su belleza dio mucho de que hablar.

Resulta que ambas mujeres se tomaron una selfie con la cual sus ojos llamaron la atención de todos, pues son iguales, pero fue la señora Schüll, quien le ganó a su propia hija con la belleza que se carga, ya que se podría decir que ambas mujeres parecen hermanas.

Además la señora del mismo nombre que la cantante tampoco se deja envejecer pues es muy vanidosa tanto para el cuidado de su piel como la moda, ya que en sus redes sociales se le ve muy juvenil, pero sin caer en la vulgaridad demostrando la clase que tiene, dejando bien claro que el buen gusto se lo heredó a su hija.

La madre de Belinda dejó a todos impactados con su belleza/captura de pantalla

Volviendo con Belinda sigue dejando a todos con la duda sobre el romance que tuvo con el cantante grupero Lupillo Rivera hace varios meses cuando ambos fueron jueces de La Voz, pero la interprete de Bella traición se ha negado hablar.

Madre e hija posando para la foto/captura de pantalla

Además el programa de espectáculos Chisme no like, reveló que la cantante está tan enojada con la prensa que amenazó a la periodista Elisa Beristain, con un comandante para que no la mencionara en su canal y bajara el video donde Lupillo dijo lo de su romance.

"Me dijo Belinda que me estaba buscando un comandante que ya sabia que estaba en México para que bajara los videos de ella y le decía a Lupillo 'dile Lupillo dile que no mencione mi nombre en su canal que no tengo por que salir ella dijo no sé que', claramente lo digo, fue Belinda sí Lupillo también está en esa llamada...", dijo Elisa en su canal.