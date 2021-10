¿Belinda es interesada? Familia de Christian Nodal estaría enojada por el dineral que gastan

México. El cantante Christian Nodal estaría enfrentando serios problemas con su propia familia tras andar con Belinda, puesto que muchos son los gastos que se generan a causa de dicha relación.

En el programa de YouTube Chisme No Like dan a conocer, por ejemplo, que Belinda habría usado el jet privado de Christian Nodal en repetidas ocasiones, lo que genera un costo alto.

Se dice que el costo para utilizar el avión es de 170 mil dólares, lo que supone unos 342 mil 976.70 pesos mexicanos, incluyendo sueldo para la tripulación.

La familia de Christian Nodal estarían angustiados y preocupados por los gastos excesivos que se generan en los últimos meses, sobre todo porque Belinda y Christian usan mucho el avión y derrochan dinero sin parar.

Y de acuerdo con el reporte, tal situación habría generado un distanciamiento entre Belinda y la familia de Christian Nodal, pero eso no es todo, también en Chisme No Like dicen que Belinda exige muchos lujos.

En sus redes sociales tanto Belinda como Christian muestran fotografías donde se ven en el jet privado, además esto es prueba fehaciente de que su relación marcha "viento en popa" y es mentira que se estén separando como pareja.

En los recientes conciertos que Christian ha dado por la república mexicana y otros más en Estados Unidos, es muy común ver a Belinda acompañándolo.

Apenas hace unos días la pareja de cantantes estuvo en Mazatlán, Sinaloa, México, donde Christian cantó en un evento a beneficio de los damnificados por el huracán Nora y Belinda le hizo compañía.

Belinda y Christian se hicieron novios a mediados de 2020 y meses atrás se comprometieron en matrimonio en España, donde él le regaló un anillo cuyo valor sería unos 64 millones de pesos, se hizo público en varios medios de comunicación.