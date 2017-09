Por esta razón Criss Angel tacho a Belinda de interesada

Luego de que la cantante Belinda confirmara hace unos días que se encuentra soltera debido al truene que tuvo con el mago y escapista Criss Angel, un amigo de la famosa artista informo que él se encuentra muy molesto porque ella no quiere regresar con él y por eso el ataco primero con el hiriente mensaje.

@mrnachini siempre me consiente! Vean el look que me compró en Mercado Libre @mercadolibre.mex #MercadoLibreModa #TúEstásDeModa #PrimaveraVerano2017 Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 6:35 PDT

"A Criss lo que más le dolió fue que ella no quisiera regresar con él, por eso ahora se ha dedicado a hablar mal de ella" comento el amigo de Belinda.

Señora Concha gracias por su ayuda y por esas hermosas palabras! #mexicanosunidos ���� Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 5:15 PDT

BELINDA Y SU SOLTERÍA

La cantante mexicana Belinda y el conocido mago, Criss Angel dieron a conocer en redes sociales el fin de su relación sentimental, hecho que dio mucho de qué hablar cuando comenzó a aparecer la lista de pretendientes de la llamada princesa del pop.

Muchos estarían encantados de ser el amor de esta chica, pero tendrían que competir con celebridades de la talla del clavadista mexicano Rommel Pacheco y el reguetonero, Maluma; ambos no titubearon en hacerse presentes tras la noticia de que Belinda se encuentra nuevamente soltera y le enviaron mensajes a manera de “coqueteo.”

Un nuevo comienzo, Sin mirar atrás... no me vuelvo a detener... #reborn �������� Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 16 de Sep de 2017 a la(s) 5:37 PDT

Pacheco directamente pidió una oportunidad con la guapa cantante.

ESCÁNDALOS

LA CANTANTE BELINDA SE HA ENCONTRADO EN EL OJO DEL HURACÁN DURANTE ESTOS ÚLTIMOS MESES DESDE SU FAMOSA PELEA CON EL GRUPO HA-ASH HASTA SU RELACIÓN CON EL ILUSIONISTA NEOYORQUINO CRISS ANGEL, QUIEN ES 20 AÑOS MAYOR QUE ELLA, Y ES QUE EN SU CUENTA OFICIAL DE FACEBOOK LA INTÉRPRETE DE "EGOÍSTA" ANUNCIÓ EL FIN DE SU NOVIAZGO CON EL ESCAPISTA, QUIEN TAMBIÉN FUE NOVIO DE LA EX CONEJITA DE PLAYBOY HOLLY MADISON.

CRISS ANGEL NO SE QUEDA CALLADO

Luego de que ella confirmó en redes sociales que terminó su relación de pareja con él.A través de su cuenta de Instagram, Criss compartió un mensaje en el que califica a la también actriz como una "maestra del engaño".

"No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño", indica en Instagram el ilusionista sin nombrar a la intérprete".

ROMPE EN LLANTO ANTE LOS MEDIOS

Belinda no soportó los cuestionamientos de los reporteros sobre su rompimiento con Criss Angel y rompió en llanto durante su llegada a Cuernavaca, lugar donde citó a sus fans para recolectar víveres y así poder ayudar a los damnificados en México que padecieron un terremoto la semana pasada.

Contrario a lo que se vivió hace unos días en un evento en la Ciudad de México, la cantante se mostró atenta con los medios y expresó conmovida:

“QUIERO AGRADECERLES EL APOYO, EN SERIO ESTOY MUY CONTENTA, ESTOY MUY AGRADECIDA, LOS QUIERO MUCHO Y PUES ES UN MOMENTO DIFÍCIL, NADA MÁS QUIERO AGRADECERLES EL APOYO Y EL CARIÑO QUE ME HAN BRINDADO Y QUIERO AYUDAR A MÉXICO”.

Con lágrimas en los ojos, la también actriz agregó:

“Lo digo de corazón porque no quiero que México esté pasando por esta situación y veo a toda la gente que está tan necesitada y me rompe el corazón, por eso no quiero usar nada de escándalos ni de nada de esas cosas, porque lo más importante es estar unidos como país y eso es lo que para mí es lo más importa de todo”.

Con información Tv Notas

