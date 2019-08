Belinda es una cazafortunas, estalla contra ella Daniel Urquiza

Daniel Urquiza es empresario y conocido internacioalmente como El rey de las extensiones, y es entrevistado por Elisa Beristáin para su canal de YouTube. Entre algunas de las declaraciones que da, señala que Belinda es una cazafortunas.

Daniel Urquiza se caracteriza poro hablar de las estrellas del espectáculo sobre cómo realmente se conducen en sus carreras y no se limita a elogiarlas. La verdad, asegura él, siempre va por delante .

Lo que digo, lo digo con pruebas y me vale. Esto de salir en la televisión no me gustaba, me daba miedo, pero lo vencí."