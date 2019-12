Belinda estaría en la lista de la gente mala paga

La famosa cantante Belinda vuelve a dar de qué hablar ahora con un nuevo escándalo, el cual ya había sonado tiempo atrás. En redes sociales la señalan de ser una persona mala paga y la colocan en una Lista Negra de malos clientes, en el lugar número tres.

En el canal de YouTube de Chisme No Like, a cargo de Elisa Beristain y Ceriani, recuerdan que en 2012 se hizo del conocimiento del público que Julio Carlos Ramos, director de videos, estaba molesto con Belinda porque no le pagaba su trabajo.

Julio Carlos Ramos, realizador y director de videos, habría trabajado para Belinda hace unos años y no le pagó por su trabajo, a eso se refiere con su comentario Elisa en su programa de YouTube.

Ahora resulta que en un grupo de Facebook llamado Casas productoras que no pagan, usuarios elaboran una lista en la que dan los nombres de clientes que no pagan por el trabajo que les hacen.

Belinda, cantante de temas como En el amor hay que perdonar y Ángel, ocuparía el puesto número tres en la famosa Lista negra.

Rafael Rivera Goyonechea denuncia a Belinda y escribe en Facebook que él y varios colegas trabajaron para la artista y no le pagaron hasta la fecha.

Si piensan trabajar con ella les recomiendo que cobren todo por adelantado. Saludos’’, expresa Rivera.

Varias denuncias hay en contra de Belinda, señalan en Chisme No Like. Ella, por su parte, no ha dicho hasta ahora ningúna sola palabra sobre la situación referida.

Belinda debutará durante enero en Ciudad de México en la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, al lado del también cantante Yahir.