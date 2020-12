Belinda extravagante con su maquillaje navideño de estrellas

Belinda de 28 años de edad desató la locura una vez más con su maquillaje de estrellas navideño, con el cual no solo derrochó ternura, también moda pues muchas chicas desean verse como ella, es por eso que la artista eligió ese diseño en su rostro para verse como una verdadera Barbie y vaya que lo logró, pues se llenó de elogios.

Fue una fan page la encargada de compartir el maquillaje que se carga la interprete de Luz Sin Gravedad, quien aparece muy sonriente en la foto con muy poco rubor y unas estrellas en color dorado las cuales adornaban su bello rostro considerado una joya para muchos, pues las facciones de Belinda siempre han sido consideradas únicas.

"La mujer mas bella del mundo", "Que hermosa y sensual es mi princesa Belinda es usted una fuente de hermosura", "Estás bellísima hermosa preciosa te amo mi amor", "Cuenta la leyenda que si llegas primero tu respondes", "Al igual de preciosa lo que estoy viendo. Te amo", "Alguien ya está lista para festejar", le escriben a la bella Belinda en Instagram.

Y es que a Belinda siempre le han dicho que todo se le ve perfecto, incluso sus fans le han sugerido que no necesita de maquillaje para verse bonita, aunque dichas estrellas se le ven increíble a Belinda quien es fanática de las redes sociales, ya que las usa en todo momento, ya sea para promocionar un producto o para saber a sus fans a quienes siempre les agradece por apoyarla.

Otra de las cosas por las que Belinda es famosa, es por usar los top como una verdadera diva, pues basta con ver el abdomen de envidia que tiene la estrella para que más de una chica quiera usarlos como la también actriz, aunque primero le preguntan que régimen de alimentación usa para verse así y lo que pocos saben es que la artista ni siquiera hace dieta.

Belinda muy guapa con su maquillaje de estrellas desató la locura/Instagram

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la artista confesó que cuando la invitan a cenar, ella no come ensaladas ni nada que la haga mantener su figura, pues Belinda es de buen diente, por lo que muchos de sus fans quedan sorprendidos por como se ve tan fitness Belinda sin hacer nada de dieta, aunque los haster entran en ese momento y le dicen que todo es a base de cirugías.

Los vestidos de noche son otro de los fuertes de Belinda, pues cuando la artista estuvo en La Voz Azteca, en cada grabación se miraba espectacular, pues sus diseños eran desde exóticas hasta extravagantes, por lo que más de uno quiso verse como la guapa mujer quien sabe muy bien como desatar la locura cuando ella se lo propone, pues pocas famosas lo hacen.

Aunque Belinda es una de las mujeres más admiradas en el mundo de la farándula por su belleza, ella ya tiene compromiso, se trata de su galán, Christian Nodal, con quien se lleva de maravilla, pues como se dijo anteriormente Belinda quien es fanática de las redes presume su amor con Christian Nodal cuando están de cita o cuando salen de paseo.

Pero no todo el miel sobre hojuelas para Belinda, pues le han dicho sus fans que el romance que tiene con Christian Nodal, no les gusta del todo, pues para ellos el chico de 21 años no es del todo agraciado, ´por lo que Belinda ha recibido todo tipo de ataques para que termine con él.

Cabe mencionar que Belinda nunca habla de sus romances pues no le gustan las criticas que recibe, pero cuando conoció a Christian Nodal cambió su manera de pensar y le dijo adiós al que dirán, pues está muy enamorada de él.