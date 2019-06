Belinda habla de su supuesto romance con Lupillo Rivera

Belinda y Lupillo Rivera han mostrado la buena química que hay entre ellos en los diversos programas de La Voz México, incluso, se ha llegado a decir que entre ambos cantantes existe más que una amistad.

La periodista de espectáculos Elisa Beristain, fue la responsable del rumor de un romance entre los cantantes, señalando que una buena fuente le confirmó que Lupillo Rivera (hermano de la fallecida Diva de la Banda) y la cantante de "El Sapito" habían sellado su relación amorosa con el beso más largo de la historia.

Según comentó Elisa Beristain fue la cantante Belinda quien le declaró su amor al llamado Toro del corrido.

Ante los rumores la cantante mexicana habló al respecto en entrevista con People en Español: “espero que sea un amigo para toda la vida, Dijeron que tenía un romance con Lupillo porque nos llevamos muy bien y estamos sentados juntos…no es cierto”.

Somos amigos y es de las personas más increíbles que he conocido, es un gran ser humano y espero que sea un amigo para toda la vida.

Hasta el momento Lupillo Rivera no ha comentado nada al respecto.

Por otra parte Belinda defendió al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que la cantante Susana Zabaleta y el ex mandatario Vicente Fox Quesada, arremetieran en contra de AMLO y su cuarta transformación.

En una entrevista con el diario EL UNIVERSAL, la joven intérprete del pop, expresó que sigue y seguirá apoyando a Andrés Manuel López Obrador y que por nada del mundo, se arrepiente de haber votado por él.

Un presidente no es Dios para cambiar todas las cosas que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal.

"No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio, ¿hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio", manifestó.

Susana Zabaleta dijo estar decepcionada del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la falta de recursos para la Cultura. La también actriz compartió un fragmento de una columna que escribió el periodista Sergio Sarmiento para el diario Reforma. En dicha columna el comunicador señaló: “después del triunfo de AMLO, la cantante y actriz Susana Zavaleta declaró entusiasmada: 'yo creo que a la cultura nos va a ayudar muchísimo y ahora sí hay lana por fin, después de no sé cuántos miles de sexenios. Ahora sí hay lana para la cultura…¡Vete a volar, Gaviota!’. Parece que se equivocó”.

A lo que Susana respondió: "mi querido Sergio Sarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante. “Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos".

Mi querido @SergioSarmiento, tristemente sí me equivoqué. Perdón por mi estúpida esperanza y por pensar en un México que todos queríamos; lo sé, es decepcionante.



“Zavaleta” es con “b”. ¿Ya ves? Todos nos equivocamos. �� pic.twitter.com/zz2WOGrRhH — Susana Zabaleta (@SusanaZabaleta) 17 de junio de 2019

Por su parte Vicente Fox escribió en Twitter: "no estás sola Susana, todos los Mexicanos nos equivocamos con AMLO. Es hora de corregir y ponerle riendas al caballo desbocado. 2021, ganarle el congreso y restaurar equilibrio de poderes".