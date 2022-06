Belinda lanza fotos prohibidas en España como todo el mundo la quería ver desde hace tiempo

Belinda 32 años de edad, ha causado revuelo en redes sociales, esto después de haber sacado unas fotos prohibidas, donde se le ve con un vestuario muy coqueto con el que deja en claro que está trabajando arduamente en España, pues como ya lo saben ahora vive en dicho país donde ha dado mucho de que hablar.

Fue con un bañador negro, una blusa con tela traslúcida con el logo de Kiss y ombligueras con las cuales se dejó ver muy guapa en redes sociales, así como un maquillaje espectacular, al igual que un peinado que dio mucho de que hablar, pues verse bien siempre ha sido parte de la rutina diaria de Belinda, más cuando se trata de un trabajo.

Para quienes no lo saben, la intérprete de Luz Sin Gravedad se ha dedicado muy de lleno al modelaje, pues además de cantar son varias marcas las cuales la han buscado para que sea parte de su imagen debido a la belleza y estilo que se carga, lo cual aprovecha, pues el posar es algo que se le ha dado muy bien a esta mujer quien lleva varios meses siendo tendencia.

"Con tu trabajo estás brillando y callando bocas", "Paren todoooo waoooo Beliii siempre sorprendiendo", "Eso @belindapop tú no necesitas de chismes para sobresalir , con tu trabajo callas bocas", "Porque sin ti no hay presente ni futuro estoy perdida", "Muñequita hermosa esas miradas con esos ojos hermosos me derriten", "Toda diosa! Canija morra preciosa y merecer el mundo entero", escriben las redes.

Otra de las cosas que han llamado la atención de Belinda sin duda alguna es que ha preferido no hablar de Christian Nodal para nada, pues a pesar de todo lo que ha resurgido en torno a su separación y algunas situaciones que su ex ha mostrado en contra de ella, lejos de ponerse a pelear eligió seguir con lo suyo.

Recordemos que hace poco el intérprete de Adiós Amor, compartió en sus redes sociales una conversación, donde se puede leer que Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes, dejándola ver como una mujer interesada ante el mundo.