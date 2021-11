Belinda le baila a Christian Nodal y le dicen tiesa por no tener ritmo

Belinda causó furor total no solo en las redes sino a su mismo novio Christian Nodal, pues le hizo un pequeño baile el cual fue grabado por el mismo artista causando emoción total, pues pocas veces se le ha visto a la bella mujer bailando de esa manera, aunque para las redes fue un fracaso.

En el video se puede ver a la cantante mexicana con un pants en color negro, además de traer un famoso chongo, pues al parecer estaban descansando la famosa pareja quien es un éxito total en el mundo de la farándula y es que derrochan amor total en todos los aspectos.

Como era de esperarse las redes de inmediato reaccionaron al ver el baile de la intérprete del Sapito, pero también algo de hate, pues como famosos los comentarios negativos siempre están a la orden del día, aunque ellos los ignoran, pues ya saben como se maneja este tipo de situaciones.

"No puedo negar q tiene tremendo cuerpo pero bailar no es lo suyo querida", "Y no se supone que es íntimo? Entre Belinda y Nodal? Que hace por aquí por Instagram?", "Hay no, no baila para nada exótico y de pana pana esa es pura cara", "Dura dura durísima no baila nada pero eso no le quita lo Bella", "Y despuès piden qué no se metan en su intimidad!". escriben los internautas.

Para quienes no lo saben Belinda es la primera vez que comparte su relación ante los medios y sus fans, ya que en el pasado siempre las escondía, pero ahora con el interprete de música ranchera las cosas son diferentes, por lo que ahora está feliz de poder mostrarle al mundo lo enamorada que está.

Critican su romance

Una de las cosas por las que Belinda ha sido muy criticada ha sido por supuestamente colgarse de la fama de Christian Nodal, lo que ha causado un revuelo total, además de polémica entre los fans, pues el escándalo más reciente de esta pareja fue que el cantante de Aquí Abajo se tatuó la cara en honor a su amada, lo que hizo recordar a muchos cuando Lupillo Rivera hizo lo mismo.

