Belinda le da amor a Christian Nodal en traje de baño

Belinda de 28 años de edad sigue demostrando lo enamorada que está de su novio Christian Nodal de 21, esto después de que se les vio juntos en la playa lugar, donde ambos cantantes disfrutaron una vez más de su amor, pero eso no es todo, los fans de la pareja del momento se emocionaron al ver a Belinda en traje de baño, pues la chica tiene tremendo cuerpazo.

Fue un video que lanzó la fan page de Belinda y Christian Nodal donde se le ve a la intérprete de Luz Sin Gravedad con un traje de baño, abrazando a su novio quien posa muy sonriente para la cámara demostrando una vez más que su romance va viento en popa, pues no se trata de una campaña publicitaria como se ha venido diciendo desde el año pasado, ya que ambos se aman como nadie.

"Muy bonita pareja que Dios los bendiga siempre donde quiera que andén", "Belinda se muy enamorada Cristian nodal la ve con unos ojitos de mucha ternura", "A ver cuánto le dura ya viene la otra temporada de la voz haber a quien le toca", "Soy feo, pero no pierdo las esperanzas de encontrar una chica como Belinda que se fije en mí", le escriben a la pareja.

Para quienes no lo saben Belinda y Christian Nodal no solo cuentan con una, sino con varias fan page las cuales los apoyan en todo momento, tanto de los haters como de las personas que no ven un final feliz de esta joven pareja y es que en más de una ocasión le han dicho a Belinda que ella se merece algo mejor que el grupero, pero lejos de hacer caso ella sigue fiel al amor del intérprete de Adiós Amor.

El romance de Belinda y Christian Nodal superó la ficción, pues ambos se conocieron en las grabaciones de La Voz, por lo que muchos pensaron que solo andaban para ganar más rating en la emisión, pero la verdad es que ambos sí se habían enamorado, lo que ha generado miles de reacciones, pues para algunos la pareja no checa del todo.

Otra de las cosas que llaman demasiado la atención, es que Belinda ya convive con la familia de Christian Nodal, pero muchos se han dado cuenta de que el joven originario de Sonora no se ha visto con los papás de su amada, por lo que el hate ha especulado que el intérprete no se lleva del todo bien con ellos, por lo que algunos esperan verlos juntos.

Cabe mencionar que Belinda siempre ha tratado de mantener sus relaciones amorosas alejadas de los medios, pero estás no le han resultado del todo bien, pues cuando los medios se enteran la cantante de inmediato se trata de esconder, pues no le gustan los cuestionamientos, aunque en veces las ha pagado muy caro, pues solo la critican.

Ahora lo que muchos de los fans de Belinda esperan para este año, es verla en La Voz nuevamente, pero por una razón que a miles les fascina y es verla con sus nuevos diseños con los cuales dejan helados a todos, ya que se ve guapísima la chica quien tiene muy buen gusto a la hora de vestir, además de unos peinados de ensueño.

Por si fuera poco Belinda se está preparando para su gran regreso a la televisión y aunque muchos piensan que la artista sé la pasa de dieta o en el gimnasio, ella siempre ha dicho que no le gusta hacer nada de eso, pero cuando lo requiere lo hace, mientras tanto Christian Nodal se encuentra grabando un nuevo video musical en Jalisco.