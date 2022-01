Belinda le hace el feo al 2000's pop tour porque el elenco no está a su nivel

Una vez más Belinda está en el ojo del huracán en estos momentos y todo por rechazar una mega oferta la cual le dio la nueva gira del 2000's pop tour, encabezada por la empresa de Ari Borovoy Bobo producciones, pues según la cantante le dijo que no pues el resto del elenco no estaba a su altura.

De acuerdo con Martha Figueroa Belinda sería la estrella de la gira donde también estarán Yahir, Motel, Kudai, Playa Limbo, Paty Cantú y Fanny Lu, pero según la intérprete de Bella Traición le dijo que no a Ari Borovoy a pesar del jugoso contrato que tendría, pero al ver a sus demás colegas supuestamente manifestó que no estaban a su altura.

Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de la historia de Bobo producciones de la compañia de Ari y que no aceptó, ¿pero como si es un dineral y tú vas hacer la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y que no sé que a pues que no y que el elenco este no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera, dijo la periodista en el programa Con Permiso.

Y es que según Belinda prefiere seguir siendo la novia de Christian Nodal que andar de gira por todo México, pues como ya lo saben está muy feliz en su relación la cual ha disfrutado al máximo la cual ha presumido en todo momento en redes sociales, además el cantante grupero ya le propuso matrimonio.

Como era de esperarse los usuarios de inmediato opinaron sobre el supuesto desplante de Belinda y la tacharon de grosero por hacer menos a sus compañeros de la industria musical, generando un debate en redes sociales.

"Belinda no va a estar en el show 2000s pop tour porque como le importa tanto la edad, no quiere que el público sepa que va a cumplir 33 este año, ni que ya se está haciendo señora, como si eso tuviera algo de malo, es lo más normal del mundo", "Belinda de solista caía bien. Pero pues tiene dos o tres canciones nada más, como que mucho éxito como cantante no tiene, solo escándalos", escriben las redes.