Belinda le roba look a Shakira en su nuevo video musical

Los fieles seguidores de Belinda están muy emocionados por el próximo lanzamiento de su video musical donde promociona su sencillo “Déjate Llevar”, que saldrá el 28 de noviembre.

Por segunda ocasión ha colaborado con Juan Magán y entre los dos prometen hacerte mover las caderas al igual que en anterior éxito titulado “Si no te quisiera”.

#Repost @juanmagan ・・・ ¿Qué os parece si lanzamos el próximo Martes #DéjateLlevar junto a @BelindaPop @MTurizoMusic @SnovaTV @BCase_Official? Somos una pila de gente pero prometo que todos participan de inestimable manera. Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 21 de Nov de 2017 a la(s) 1:30 PST

Pero en uno de sus videos en Instagram, la cantante y exnovia de Criss Angel, además de dejarnos ver un pedacito exclusivo de lo que sería su nuevo video, sorprendió a todos con un look, que ya nos parecía conocido.

¿Belinda imitó a Shakira?

En el 2001, la cantante colombiana Shakira lanzó su material discográfico "Laundry Service" y al parecer la imagen que escogió fue inspiración 16 años después para Belinda, a quienes sus admiradores le han demostrado todo el apoyo y cariño en sus redes sociales.

El rumor es cierto... #DéjateLlevar #Lanzamiento @JuanMagan @MTurizoMusic @SnovaTV @BCase_Official Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 22 de Nov de 2017 a la(s) 9:17 PST

Y aunque Beli se ha caracterizado por utilizar el cabello ondulado en distintas ocasiones, la forma en que mueve las caderas más el atuendo, hacen que regresemos al pasado y recordemos la apariencia de Shakira en videos como Underneath Your Clothes, Whenever, Wherever y Que me quedes tú.

Fotos de Instagram

A través de sus redes sociales, la cantante mexicana y el español lanzaron un adelanto del video en el que Belinda aparece moviendo las caderas con un sexy caribeño.

Recientemente, la intérprete de "Sapito" publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que confiesa que se había enamorado de Cuba.

En la bodeguita del medio.... Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 10:51 PDT

Los millones de Shakira son legales

Abogado asegura que los 36 millones de dólares de Shakira son legales. La cantante colombiana se ha mirado envuelta en un escándalo debido a la transferencia de millones de dólares en paraísos fiscales.

Ezequiel Camerini es uno de los abogados de la artista que ha salido en defensa de ella, luego que su nombre apareciera en la investigación conocida como Paradise Papers.

El diario francés Le Monde fue quien publicó esta investigación, señala que la colombiana tiene más de 36 millones de dólares en el paraíso fiscal de las Bahamas.

Pero en una declaración para El Confidencial, Camerini ha revelado la verdad de este asunto, asegurando que su clienta tiene una propiedad en las islas de las Bahamas desde 2004 y que la gestión del dinero no es algo nuevo, pues lo hace desde 2007 a través de la sociedad maltesa Tournesol Limited, la cual cumple con todo lo necesario para operar de manera legal.

