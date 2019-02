Belinda llama imcompetentes a trabajadores de una aerolinea

La cantante Belinda se mostró furiosa con una aerolinea mexicana después de no solucionarle un problema y es que al parecer su vuelo se retrasó, por lo que estuvo varias horas en un aeropuerto.

Pero eso no paró ahí ya que la mexicana llamó a los trabajadores imcompetentes, incluso les tomó una fotografía para evidenciarlos en su cuenta oficial de Twitter, donde los Belinfans reaccionaron de inmediato generando diversas opiniones.

"El peor trato que he recibido en mi vida @Aeromexico la peor aerolínea, los peores ejecutivos, llevo 5 horas en el aeropuerto tratando de llegar a trabajar y no me resolvieron nada... una vergüenza", escribió Belinda.

Cabe mencionar que Belinda se acaba de poner brackets por lo que sus fans también reaccionaron ante el nuevo look que se carga la cantante de 29 años.

Belinda y su molestia en Twiiter/captura de pantalla

"Se puede entender q ellos no tienen el poder de tomar desiciones y q siguen normas y procedimientos, pero eso no tiene nada que ver con la educación y servicio al cliente".

"En mi opinión te pasaste subiendo las fotos de estas dos personas, no se como sean pero creo que no hace falta exponerlos".