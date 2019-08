Belinda llega a los 30 años rodeada de belleza y escándalos

Belinda se encuentra de fiesta pues está festejando su cumpleaños número 30 de a mejor manera, rodeada de éxitos y mucho trabajo pues como todos saben le encanta trabajar a la mujer, quien acaba de terminar su participación en La Voz Senior.

Pero eso no es todo ya que la cantante sigue robando suspiros con su belleza, pues cada que puede comparte fotos del tremendo cuerpazo que se carga, empezando por su abdomen, pues todos quisieran tenerlo para lucirlo como ella.

Recordemos que la última publicación de Belinda fue el cinco de agosto con una imagen que alcanzó casi medio millón de likes y se puede ver a la artista con su ropa deportiva con la cual conquista a cualquiera.

"Lloro mientras veo tu abdomen y me como el 5to chocolate del día", "Woow con tu abdomen beli, y que outfit tan más cool", son algunos de los comentarios que recibió la cumpleañera.

Recordemos que mucho se ha dicho si Belinda mantiene una relación con Lupillo Rivera con quien trabajó en La Voz Azteca y aunque ambos desmintieron la información hace unos días, el grupero supuestamente le dedicó una canción a la intérprete de Bella Traición con estas palabras.

Cómo no perderme en el verde de tus ojos si son tan bellos, cómo negar que tu mirada me fascina, que te has vuelto para mí, la mitad que me faltaba", dice la letra de Lupillo Rivera dejando a todos sorprendidos.

Mientras tanto algunos fans de Belinda quieren verla con Lupillo otros están en total desacuerdo pues según quieren que la artista salga con alguien más joven, pero Belinda se ha mantenido alejada de la prensa.

"Qué guapos se ven como pareja", "Quedate con quien te vea como Lupillo a Belinda", "Lupillo derrama miel por Belinda, hacen bonita pareja", son algunos de los comentarios que reciben ambos cantantes.

