Belinda luce el entallado vestido que usó para recibir el 2021 junto a su novio Christian Nodal

Belinda compartió una serie de fotografías en su feed de Instagram, de lo que fue su celebración para recibir el año nuevo; en estas imágenes muestra el elegante vestido dorado, con un toque de sensualidad, que usó para esta ocasión. La cantante y ex coach de La Voz México recibió el 2021 en compañía de su familia, unos amigos cercanos y junto a su novio Christian Nodal, reconocido cantautor del Regional Mexicano.

La supuesta ex novia del cantante Lupillo Rivera (hermano de la fallecida Jenni Rivera), lució divina y sexy con el entallado vestido que eligió para despedir al caótico 2020 y recibir con el mejor de los optimismos el año nuevo. Con este post Belinda agradeció a todas las personas que hicieron posible esta celebración.

"Gracias a todo el equipo que hizo posible esta noche tan especial 2021. Ana gracias por tu dedicación, cuidaste todos los detalles, gracias a mi familia y amigos por estar conmigo los amo", escribió la cantante de "El baile del sapito".

"Diosa", "rodeada de amor, guapísima y brillando como siempre", "amé la foto de Nachito, Christian y su papá", "que lindo es verlos a todos felices disfrutando en familia, les deseamos lo mejor, cuídense mucho, los queremos ❤️", "hermosa familia", "bellísima", "gracias por hacerme tan feliz", "hermosa Belinda", "eres la mejor", "preciosa", "tu eres tan especial que siempre me haces intentar ponerme feliz", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz quien protagonizó en 2009 la telenovela "Camaleones", junto al actor Poncho Herrera (ex integrante de RBD).

Belinda Peregrín Schüll, nombre completo de la cantante nacida en Madrid, España el 15 de agosto de 1989, es una amante de los animales. Recientemente informó a sus miles de seguidores en redes sociales, la triste noticia de la muerte de su perrito Gizmo, su incondicional amigo y mascota. (Los mejores looks que Belinda lució como juez en La Voz México).

Con el corazón roto la novia del cantautor Christian Nodal, manifestó que nunca pensó en el día en que llegaría el momento de despedirse de Gizmo. Recordó la primera vez que tuvo a su perrito chihuahua en sus manos "y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi".

Gizmo permaneció a su lado por casi 13 años y durante todo este tiempo, la llenó de amor puro, de risas, de felicidad absoluta, "también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado acostadito, en mi brazo con tu lengüita de fuera y tu olor a palomitas".

Gracias Gizmo por tanto, escribo y lloro y lloro y lloro porque, ¿cómo me puedes hacer tanta falta? ¿Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar. Te amare por siempre mi compañerito de vida, gracias mi Gizmito por cambiarme la vida.

Sus fieles fans se solidarizaron con ella, mandándole muchos mensajes de amor y apoyo en estos momentos de gran tristeza.