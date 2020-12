Belinda no necesitó ir a la prepa para ser una súper estrella

Belinda de 28 años de edad y considerada una de las cantantes pop más populares del momento, dejó en claro que para ser la estrella internacional que es, no necesitó del todo la escuela, pues en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló el haber llegado solamente a la secundaria, pues al parecer los estudios no eran del todo necesarios en la vida de la artista, y es que para luchar por sus sueños necesitó sacrificar su educación, aunque valió la pena no haber hecho la preparatoria.

De acuerdo con Belinda la escuela fue algo difícil para ella, pues muchos creen que por ser artistas son los más populares, pero Belinda dijo que había niñas que la molestaban y le decían de todo, por lo que se tuvo que hacer fuerte, además señaló que solo conserva una amistad de la escuela, se trata de su amiga Bárbara.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estudie hasta tercero de secundaria y ya prepa, ya no, obviamente pues en casa, pero secundaria sí llegué a ir fue la que fue peor época, de escuela, secundaria terrible, dijo Belinda en El Minuto que Cambió Mi Destino, dijo Belinda en la entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante.

Para quienes no lo saben Belinda desde muy pequeña luchó por sus sueños, ya que deseaba formar parte de las telenovelas, donde logró tener varios protagónicos, además durante ese lapso su carrera musical iba creciendo cada vez más y más, por lo que tuvo que alejarse de la pantalla chica durante un tiempo, aunque hizo algunas apariciones en algunos reality shows.

Durante esta entrevista que realizó Belinda, el público le hizo saber que es una mujer muy linda y transparente, pues Belinda siempre ha sido tachada de ser una chica muy creída, pero en la charla que tuvo con el periodista demostró todo lo contrario y se lo hicieron saber quienes la escucharon atentos a todo lo que dijo la interprete de Bella Traición.

"Educada, con clase, nunca la he visto hablar mal de nadie, bella, creativa por eso la odian tanto", "Es bellísima persona, muy noble... mis hijas la vieron en el aeropuerto y la saludaron y ella contestó y se tomó fotos con ellas", "Desde lo de los damnificados admiro a Belinda! Ella si se metió a cargar piedras y demostró una gran humanidad. Mis respetos para ella que ni tiene necesidad de haberlo hecho", le escriben a Belinda.

Hoy en día Belinda sigue creando música nueva y proyectos, los cuales no ha revelado del todo, pues a la cantante le encanta dar sorpresa a sus fans, por lo que trata de mantener todo ocultó, lo más reciente en estos momentos en cuestión de canciones es el tema Una Mamacita.

En el plano amoroso Belinda se encuentra muy bien, pues es novia del cantante regional mexicano Christian Nodal, con quien se lleva de maravilla, (Con íntima foto Christian Nodal y Belinda muestran su amor) pero los haters no han descansado para nada y a cada momento los atacan aunque ambos ya se acostumbraron a los ataques por parte de las personas, ya que ellos viven su amor al máximo.

Belinda también regresa una vez más a la pantalla chica, pues ella estará de nuevo en las grabaciones de La Voz Kids, donde será coach nuevamente, por lo que sus fans ya desean verla en acción, además desean saber que outfis llevará la cantante en esta reality show el cual le ha dado mucha popularidad a la artista.

Cabe mencionar que Belinda presume su amor por todo lo alto, pues sus historias de Instagram están llenas de besos y abrazos con su galán Christian Nodal, quien la apoya en todo, pues quiere que su novia siga creciendo en el medio.