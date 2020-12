Belinda no teme a los celos de Christian Nodal y posa en traje de baño

Belinda de 28 años de edad no le teme a los celos de su novio Christian Nodal de 21 y desató la locura al posar con un traje de baño en color rojo con el cual se convirtió en la sensación de las redes sociales, pues es bien sabido que la joven tiene una belleza única, por lo que se llenó de piropos por la publicación.

Fue una fan page la encargada de publicar una foto de Belinda, quien es originaria de España, pero criada toda su vida en la Ciudad México donde empezó a sembrar sus éxitos desde muy niña, prueba de ello es la fama que tiene hoy en día, no solo por cantar, sino por la belleza que se carga, es por eso que la foto publicada habla por si sola.

Lo mejor es que creo que tu nunca necesitaras echarle cuchillo a ese cuerpo divino", "No entiendo, por qué hay hombres tan tontos que no valoran la flor más bella de su jardín; que en lugar de regarla la dejan partir", "Para mi mamasita preciosa pareces espiga de palma recién plantada", "Hermosa Belinda felicidades y bendiciones", le escribieron a Belinda en Instagram.

Aunque Belinda es novia de Christian Nodal, quien la ama con locura, a la interprete de Luz Sin Gravedad, no le importó que el cantante grupero reaccionara de mala manera al ver a su novia con un traje de baño, pues desde siempre Belinda ha sido una de las mujeres más deseadas de la farándula mexicana.

Y es que el traje de baño que usó la artista no es el clásico de una sola pieza, pues en algunas partes de su cuerpo tenía unas aberturas muy provocativas con las cuales Belinda desató no solo tendencia en cuanto a los outfits que se deben usar en la playa, sino que muchos chicos la elogiaron e incluso se animaron a decirle que si novio no es un buen partido para ella como se lo han venido diciendo desde hace meses.

Belinda con un traje de baño en color rojo/Instagram

Belinda a pesar de ser considerada una artista que pocas veces habla de su vida privada se ha encargado de que las cosas que se sepan de ella no sean negativas, pues su carrera le ha costado mucho a la también actriz quien inició desde muy chica en el mundo de las telenovelas como Amigos Por Siempre, donde siempre le daban los protagónicos por el talento que desbordaba.

Para quienes no lo saben aún la relación de Belinda y Christian Nodal, es considerada en estos momentos como una de las más fuertes que ha tenido Belinda en estos momentos, ya que los romances del pasado no fueron miel sobre hojuelas en la vida de la artista, quien hoy en día grita a los cuatro vientos su amor.

La historia de Belinda y Christian Nodal, inició en las grabaciones de la Voz Azteca donde ambos eran coaches, en algunas entrevistas del pasado el interprete de Se Me Olvidó, dijo que era muy tímido cuando estaba frente a Belinda, pero con el tiempo le fue tomando cariño a la joven quien se ha convertido en su gran amor.

Cuando se dio a conocer el romance entre ambos cantantes sus fans y la prensa pensaban que se trataba de un intento para que el rating de La Voz, se fuera por los cielos, pero en realidad Belinda y Christian Nodal, sí se enamoraron, ya que la química se fue dando de una muy buena manera, aunque algunos fans ya habían notado que entre los dos había cierta atracción.

Cabe mencionar que Belinda no descuida para nada su carrera como cantante a pesar de tener un noviazgo, pues lo que menos quiere es que un hombre interrumpa con sus planes, aunque no es el caso de Christian Nodal quien apoya cada trabajo de su novia.