Belinda opaca la campaña política de su hermano Nacho Peregrín, candidato a Diputado Federal

Ignacio Peregrín Schüll, mejor conocido como Nacho Peregrín, tuvo una entrevista con la periodista y conductora de televisión Adela Micha, donde aseguró que ser el "hermano de Belinda" si resulta un gran peso en el ambiente político, "pero no me importa, yo no escogí la hermana que tengo, la amo y admiro".

Nacho Peregrín, hermano de Belinda, es candidato a Diputado Federal por el distrito 15 de la CDMX, correspondiente a la alcaldía Benito Juárez. El joven empresario mexicano de 24 años de edad, es abanderado de la coalición "Juntos haremos historia" conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El candidato a Diputado Federal le dijo a la periodista Adela Micha que durante los eventos que ha llevado a cabo como parte de su campaña electoral, las personas muestran mayor interés por ser el hermano de la cantante y actriz Belinda (novia del cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal), en vez de sus propuestas.

Leer más: ¿Quién es Nacho Peregrín, hermano de Belinda quien busca ser diputado a la alcaldía de Benito Juárez?

Vas recorriendo la calle y tú llegas a proponer soluciones muy objetivas, pero antes de proponer te dicen: 'tú eres el hermano de Beli, qué vas a saber'.

En la política ser el hermano de Belinda ha resultado un tanto negativo para Nacho Peregrín, "pero tampoco porque no me importa, yo por mí puedo hablar 10 horas de los temas que quiero y que son las preocupaciones que tenemos todos los mexicanos".

Leer más: Teresa Juárez, la Shakira de Guanajuato: nunca podría recuperar su vista, le dijeron los médicos

Con respecto a la relación que tiene con hermana Belinda, el candidato a la Diputación Federal por el distrito 15 de la CDMX, manifestó que la cantante siempre le ha inculcado valores y le ha dicho: "órlale Nacho vas, yo desde los cuántos años llevo trabajando, vas, demuestra que eres un bueno".